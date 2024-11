Custos dos desastres climáticos no Pacífico multiplicaram-se por oito nesta década

As alterações climáticas colocaram em risco várias nações insulares no Oceano Pacífico. Mais susceptíveis a fenómenos extremos, exigem mais financiamento para fazer face aos custos da destruição.

O custo dos desastres naturais nos países insulares do Pacífico multiplicou-se por oito na última década, reflectindo a maior vulnerabilidade da região às alterações climáticas, segundo um relatório publicado esta segunda-feira pela organização Oxfam.

O custo das catástrofes naturais no Pacífico rondou os 4810 milhões de dólares (cerca de 4487 milhões de euros) nos últimos dois anos, indicou também o estudo da organização não-governamental (ONG) Oxfam Austrália, pouco antes do início da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP29) em Bacu, no Azerbaijão.

O relatório destaca como a região de mais de vinte nações e territórios é cada vez mais vulnerável à subida do nível do mar e às catástrofes naturais, como ciclones e inundações costeiras.

Além disso, as perdas médias do Produto Interno Bruto (PIB) das nações do Pacífico devido à crise climática aumentaram de 3,2% entre 2004 e 2013 para 14,3% na última década, de acordo com um comunicado de imprensa da Oxfam Austrália. No caso do arquipélago Vanuatu (formado por 83 ilhas) esta percentagem foi de 80% do seu PIB, devido ao impacto dos ciclones gémeos Judy e Kevin em 2023, acrescenta o relatório.

O estudo revela ainda que 6,9 dos 14 milhões de habitantes que vivem em ilhas e atóis na remota região do Pacífico foram impactados por "múltiplos desastres climáticos" neste período, o que representa um aumento de 700% no número de pessoas afectadas por este motivo.

Mais financiamento para auxiliar as populações afectadas

Com base nestes dados, a Oxfam Austrália, que se concentrou na análise de desastres induzidos por crises climáticas ao longo das últimas duas décadas, instou o executivo australiano a fornecer um financiamento significativo para o Novo Objectivo Quantificado Colectivo (NCQG, na sigla em inglês).

O NCQG, que será discutido durante a COP 29 em Bacu esta semana, deverá substituir a actual meta anual colectiva de 100 mil milhões de dólares para que os países industrializados, a partir de 2025, possam cumprir os Acordos de Paris e limitar o aumento da temperatura global a menos de 1,5 graus Celsius.

"Para o Governo australiano e outros países ocidentais isto pode parecer muito ambicioso, mas esta investigação mostra que a magnitude dos danos climáticos excede o que imaginamos e está a piorar a cada dia", referiu a directora executiva da Oxfam para o Pacífico em nota de imprensa.

A Austrália, um país que aspira organizar a COP31 juntamente com as nações do Pacífico em 2026, destinou cerca de 175,3 milhões de dólares (cerca de 163,6 milhões de euros) em financiamento climático em 2022-2023, enquanto o seu compromisso entre 2020 e 2025 foi de 1977 milhões de dólares (cerca de 1845 milhões euros), segundo a ONG.