Cronologia: marcos e negociações sobre o clima ao longo dos anos até à COP29

Eis alguns dos momentos mais significativos da história das negociações sobre o clima:

Anos 1800

Durante cerca de 6000 anos antes da era industrial, os níveis globais de dióxido de carbono (CO2) atmosférico mantiveram-se em cerca de 280 partes por milhão (“ppm”). Vários cientistas europeus começam a estudar a forma como os diferentes gases retêm o calor e, na década de 1890, Svante Arrhenius, da Suécia, calcula o efeito da duplicação dos níveis de CO2 atmosférico na temperatura, demonstrando como a queima de combustíveis fósseis aquece o planeta.

1938

O engenheiro britânico Guy Callendar determina que as temperaturas globais estão a aumentar em consonância com o aumento dos níveis de CO2 e põe a hipótese de os dois estarem ligados.

1958

O cientista americano Charles David Keeling começa a medir os níveis de CO2 no Observatório Mauna Loa, no Havai, dando origem ao gráfico “Curva de Keeling”, que mostra o aumento das concentrações de CO2.

1990

Na Segunda Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Clima, os cientistas sublinham os riscos do aquecimento global para a natureza e para a sociedade. A primeira-ministra britânica à época, Margaret Thatcher, apela à fixação de objectivos vinculativos em matéria de emissões.

1992

Na Cimeira da Terra do Rio, os países assinam a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC). O tratado estabelece a ideia de “responsabilidades comuns mas diferenciadas”, o que significa que os países desenvolvidos têm de fazer mais para combater as emissões de gases com efeito de estufa, uma vez que são os que historicamente mais emitem.

1995

Os signatários da CQNUAC realizam a primeira “conferência das partes”, ou COP, em Berlim, com o documento final a exigir objectivos de emissões juridicamente vinculativos.

1997

Na COP3, em Quioto, Japão, as partes acordam cortes variados de emissões para cada um dos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, os republicanos do Senado denunciam o Protocolo de Quioto como “morto à chegada”.

2000

Depois de perder as eleições presidenciais americanas, Al Gore começa a dar palestras em todo o mundo sobre ciência e política climática que acabam por ser transformadas no documentário de 2006 Uma Verdade Inconveniente. O filme ganha um Óscar da Academia e Gore e o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas da ONU recebem o Prémio Nobel da Paz.

2001

O Presidente dos EUA, George W. Bush, considera o Protocolo de Quioto “fatalmente defeituoso”, assinalando a saída efectiva do país.

2005

O Protocolo de Quioto entra em vigor depois de ratificado pela Rússia, cumprindo o requisito de ratificação por, pelo menos, 55 países que representem, no mínimo, 55% das emissões.

2009

As conversações da COP15 em Copenhaga quase caem por terra depois de uma disputa sobre um quadro pós-Quioto, com os países a votarem para “tomar nota” de uma declaração política não vinculativa.

2010

A COP16 em Cancún, México, não consegue estabelecer novos objectivos vinculativos em matéria de emissões, mas os Acordos de Cancún criam o Fundo Verde para o Clima para ajudar os países em desenvolvimento a reduzir as emissões e a adaptar-se às condições de um mundo mais quente.

2011

As conversações da COP17 em Durban, África do Sul, fracassam depois de a China, os Estados Unidos e a Índia recusarem reduções obrigatórias das emissões antes de 2015. Em vez disso, os delegados prolongam o Protocolo de Quioto até 2017.

2012

Como a Rússia, o Japão e a Nova Zelândia se opõem a novos objectivos de emissões que não se estendam aos países em desenvolvimento, os países presentes na COP18 em Doha prolongam o Protocolo de Quioto até 2020.

2013

Os níveis de CO2 atmosférico ultrapassam os 400 ppm pela primeira vez na história registada.

2015

A temperatura média global aumenta mais de 1 grau Celsius em relação à média pré-industrial. As conversações da COP21 resultam no Acordo de Paris, o primeiro pacto que exige compromissos de redução de emissões cada vez mais ambiciosos por parte dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os delegados também se comprometem a tentar manter o aquecimento dentro de 1,5 C (2,7 Fahrenheit).

2017

O Presidente dos EUA, Donald Trump, compromete-se a retirar os Estados Unidos do Tratado de Paris, o que acontecerá em 2020.

2018

A activista adolescente Greta Thunberg capta a atenção mundial ao protestar à porta do Parlamento sueco e, com o passar do tempo, mobiliza os jovens para se juntarem aos protestos semanais contra o clima em todo o mundo.

2020

A COP anual é adiada devido à pandemia de covid-19.

2021

O recém-eleito Presidente dos EUA, Joe Biden, volta a aderir ao Acordo de Paris. Mais tarde, na COP26, o Pacto de Glasgow estabelece o objectivo de utilizar menos carvão e define algumas regras para o comércio de créditos de carbono para compensar as emissões.

2022

O Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas alerta para o facto de o mundo estar em risco de sofrer alterações climáticas catastróficas e irreversíveis. Mais tarde, nesse ano, a COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egipto, concorda com a criação do Fundo de Perdas e Danos para catástrofes climáticas dispendiosas, mas pouco faz para resolver o problema das emissões que alimentam essas catástrofes.

2023

Na COP28, nos Emirados Árabes Unidos, país produtor de petróleo, os países concordam em abandonar a utilização de combustíveis fósseis.