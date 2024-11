Anfitrião da COP29 está no centro das contradições da discussão sobre o clima

Azerbaijão já foi o epicentro da produção de petróleo no início do século XX. Mas regime repressor de Ilham Aliyev continua hoje a defender o gás natural e usa União Europeia como escudo.

No final de Outubro, a menos de três semanas da 29.ª Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP29), em Bacu, no Azerbaijão, uma resolução tomada pelo Parlamento Europeu (PE) condenava a repressão naquele país, com “mais de 300 prisioneiros políticos”. O PE “considera que o corrente abuso dos direitos humanos no Azerbaijão é incompatível com ser o anfitrião da COP29”, lê-se na resolução que, mais abaixo, “pede para a União Europeia [UE] acabar com a sua dependência da exportação de gás vinda do Azerbaijão”.

Estas duas frases revelam muitas das contradições expostas na COP29, a decorrer naquele país de dez milhões de habitantes, com maioria muçulmana, situado na Transcaucásia e virado para o mar Cáspio.

As estimativas prevêem que as reservas de petróleo no Azerbaijão durem apenas um quarto de século e o país virou-se para o gás natural que possui, mas a nação já foi um epicentro daquela indústria. Em 1901, o Azerbaijão produzia 11,4 milhões de toneladas de petróleo, mais de metade da produção mundial. Apesar do seu peso ter diminuído ao longo do século XX — quando o Azerbaijão fez parte da União Soviética —, a indústria dos combustíveis fósseis manteve-se central para a economia do país até hoje. “Bacu deve o seu crescimento moderno ao desenvolvimento da indústria petrolífera”, adianta a enciclopédia Britannica.

Neste contexto, a ligação entre aquela indústria e o poder político é imbricada. Ilham Aliyev, Presidente do Azerbaijão desde 2003 — quando substituiu o seu pai, Heydar Aliyev —, era anteriormente vice-presidente da SOCAR, a Companhia Estatal de Petróleo da República do Azerbaijão, que domina os negócios de petróleo e gás natural. Mukhtar Babayev, actual ministro da Ecologia e dos Recursos Naturais, nomeado para a presidência da COP29, foi também vice-presidente da SOCAR.

O Azerbaijão foi escolhido para ser anfitrião da COP29, porque a Rússia, afectada pelo embargo europeu devido à guerra na Ucrânia, vetou que a cimeira se realizasse em qualquer país da Europa Oriental que pertencesse à UE. Até a Arménia, apesar do conflito de mais de três décadas que tem com o Azerbaijão, aceitou esta escolha.

Mas numa conversa recente com o jornal norte-americano New York Times, Mukhtar Babayev admitiu que o seu país não tem muita experiência em pensar a transição verde. Apesar disso, o responsável não deixou de defender o gás natural. “O gás é uma fonte de energia que provoca menos danos à natureza”, disse ao jornal. “Se os países europeus estão contra o gás, então porque é que eles pedem mais do Azerbaijão?”, questionou.

Após o início da guerra, a UE viu-se obrigada a olhar para outras regiões para suprir as suas necessidades de gás natural colmatadas pela Rússia. Desde então, a importação de gás do Azerbaijão tem aumentado em 12% anualmente, adianta o britânico Financial Times.

Entre a necessidade de se diminuir o consumo de combustíveis fósseis, o facto de a COP29 decorrer num país com uma ligação intrínseca à indústria, e a repressão aos críticos do regime — o Presidente Ilham Aliyev é acusado de exercer o poder de um ditador —, a resolução do PE coloca o dedo na ferida relativamente à posição da UE em relação ao Azerbaijão.

“ Problema crónico ”

Em 2024, a Freedom House, organização que avalia há décadas as liberdades das nações, atribui uma pontuação de sete em 100 ao Azerbaijão, declarando-o um país sem liberdades.

As notícias que foram surgindo no último ano sobre jornalistas e activistas detidos confirmam essa realidade. Farid Mehralizada, economista e jornalista para o Radio Free Europe/Radio Liberty, é um dos casos. Detido em Bacu no fim de Maio, o economista foi acusado de vários crimes, incluindo lavagem de dinheiro, e não teve direito a advogado. Farid “considerou a dependência do Azerbaijão nos hidrocarbonetos como um ‘problema crónico’ que desencoraja a diversificação — algo que é uma necessidade para assegurar o bem-estar dos cidadãos do Azerbaijão, e para promover uma economia verde”, descreve Nargiz Mukhtarova, mulher de Farid, activista pelo direito das mulheres no Climate Home News.

De acordo com o Centro do Clima da organização Red Cross Red Crescent, a intensificação das alterações climáticas vai tornar as ondas de calor e os fenómenos extremos mais frequentes no Azerbaijão. Com esses riscos no horizonte, o testemunho de Nargiz Mukhtarova ganha maior importância.