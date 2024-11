Descativação das taxas dos viticultores do Douro em 2025 liberta 2,7 milhões para a promoção dos vinhos

Todos os anos, entre 1 de Outubro e 30 de Novembro, os agentes económicos que tenham colhido uvas e/ou tenham produzido mosto/vinho na Região Demarcada do Douro (RDD) estão obrigados a entregar a respectiva declaração de colheita e produção (DCP). Fazem-no ao Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), através do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP).

