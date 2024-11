Atrasos do INEM: Estado pode ser responsabilizado e ter de pagar indemnizações

Juristas dizem que familiares das vítimas podem avançar com acções de responsabilidade civil contra o Estado mas têm de provar que mortes se ficaram a dever ao atraso no socorro.

O número de vítimas mortais associadas a atrasos no atendimento do INEM aumenta de dia para dia. O último caso noticiado foi o de um homem socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça depois de os familiares terem alegadamente estado meia hora à espera que alguém respondesse do 112 na passada segunda-feira, dia em que cerca de mil chamadas para os Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM terão ficado por atender devido à adesão dos técnicos de emergência pré-hospitalar a duas greves – a das horas extraordinárias e a da função pública – sem que tivessem sido definidos serviços mínimos. O caso foi relatado pelo comandante da corporação de bombeiros à RTP.