A favela dá as caras no Web Summit e mostra o tamanho do impacto social da tecnologia

Pela primeira vez, 10 startups nascidas em favelas do Brasil participarão do Web Summit de Lisboa. As empresas estão transformando vidas. Mais de 400 empreendedores brasileiros estarão no evento.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Tecnologia e favela têm tudo a ver. E, pela primeira vez, o Web Summit de Lisboa vai receber 10 empreendedores brasileiros cujas startups nasceram nas periferias do país, com enorme impacto social. Uma das estrelas desse time é a cuiabana Ivonete Guarino, 37 anos, que criou a Vô Contigo em 2020, em plena pandemia da Covid-19. “Muitos me dizem que foi uma ousadia criar uma empresa voltada para a mobilidade quando todo mundo estava proibido de se movimentar”, diz ela, sorriso escancarado, convicta de que deu os passos certos.

Ivonete conta que a ideia de criar a startup nasceu de uma experiência própria, por viver em uma família de idosos. Por mais de dois anos, ela cuidou de uma pessoa com Alzheimer e viu o quanto é doído o isolamento a que são submetidas as pessoas mais velhas. “Muitas pessoas não têm paciência com os idosos”, afirma. Ela ressalta que a Vô Contigo tem a missão de mudar esse quadro. Por meio de uma plataforma, as pessoas com mais de 60 anos podem contratar um motorista para levá-las aonde quiserem, ao médico, ao restaurante, ao parque, ao teatro, sem a necessidade de depender de filhos e netos.

Antes de abrir a empresa, a cuibana fez uma pesquisa para compreender o mercado voltado para idosos e para encontrar soluções que resultassem em melhor qualidade de vida a eles. “Vi que se tratava de um público invisível, quase sem opções”, ressalta. “Assim que terminei a pesquisa, no outro dia, nasceu a Vô Contigo”, frisa. Ela conta que passou a contactar motoristas para trabalhar por meio da startup. “Todos os que aceitaram foram treinados para lidar com esse público que demanda atenção. Eles conversaram com especialistas em gerontologia e foram conscientizados de que também envelhecerão”, diz.

O negócio deu certo, e Ivonete decidiu ampliá-lo de Cuiabá para São Paulo, a maior cidade brasileira. “Chegamos recentemente em São Paulo, cheia de oportunidades e de desafios”, assinala. A meta é ganhar musculatura, com um modelo bem profissional, para que o negócio possa ser replicado para o restante do Brasil e, quem sabe, para Portugal, que Ivonete está conhecendo.

“Vou aproveitar a oportunidade de participar do Web Summit para prospectar o mercado português. Sabemos que o Brasil está passando por um processo de envelhecimento da população. Portugal, já envelheceu. Portanto, é um mercado a ser analisado”, destaca. Atualmente, a Vô Contigo, que ganhou uma sócia no ano passado, atende, em média, 40 clientes por mês.

Sem medo dos desafios

A empreendedora não se intimida ante os desafios que a vida lhe impõe. “Sou mulher, preta e venho da periferia. A chance de as coisas darem certo para uma pessoa como eu é quase zero. Portanto, passei pelo pior cenário e estou aqui. Fiquei três anos sozinha à frente no negócio”, enfatiza. Ivonete chegou até o Web Summit por meio da Central Única das Favelas (Cufa), que promoveu uma competição entre as startups.

“Na primeira etapa, regional, a Vô Contigo ficou entre as 10 mais. Na segunda rodada, nacional, também se destacou entre as 10 mais. Assim, fomos convidados pela ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) para o Web Summit”, relata a empresária. Após a escolha feita pela Cufa, a startup passou por um processo de qualificação da Escola de Negócios da Favela, que oferece conteúdos sobre gestão empreendedora, mentoria gratuita e conexão com investidores de mercado.

A inclusão de empreendedores nascidos em favelas do Brasil na comitiva da ApexBrasil e do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para o Web Summit deste ano faz parte da estratégia de mostrar a diversidade brasileira. São mais de 400 empresas do Brasil presentes no evento, que vai de 11 a 14 de novembro.

Foto Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana diz que a delegação brasileira no Web Summit representa a diversidade do país, que tem atraído cada vez mais investimentos Vicente Nunes

“A delegação brasileira é representativa de nosso ecossistema de inovação. O Brasil tem mais de 20 mil startups e tem subido constantemente no Global Innovation Index. Somos referência em inovação na América Latina, com soluções tecnológicas escaláveis em diversos segmentos de mercado que despertam interesse do mundo inteiro”, diz o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana. “A nossa delegação vai ajudar a consolidar a imagem do Brasil como celeiro de inovação”, acrescenta.

Segundo o diretor de gestão corporativa da agência, Floriano Pesaro, “a ApexBrasil tem o compromisso de conectar os empreendedores brasileiros com o mundo, e as favelas são uma fonte rica de criatividade, inovação e talento, que precisamos fomentar para que o Brasil ganhe o mundo”. Não à toa, acredita ele, o país tem se consolidado como principal destino de investimentos em startups na América Latina.

Dados da plataforma de inovação Distrito, as startups brasileiras captaram US$ 1,46 bilhão (R$ 8,3 bilhões) em capital de risco desde o início deste ano, quantia 9,5% superior à registrada no mesmo período de 2023. "A inovação tem de pensar nos valores humanistas, porque não podemos inovar o mundo com a tecnologia, com toda essa criatividade extraordinária que produzimos, sem pensar que convivemos com bilhões de seres humanos passando fome. Então, a inovação também tem de alcançar a inclusão social. Tenho convicção de que muitas experiências criativas são para promover inclusão", diz o presidente do Sebrae, Décio Lima.

Para a gerente de Indústria e Serviços da ApexBrasil, Maria Paula Velloso, o Web Summit é uma importante vitrine para o empreendedorismo brasileiro. “Tenho certeza de que, na edição de 2024, vamos ter ainda mais startups nacionais brilhando, estabelecendo parcerias e atraindo investimentos para escalar seus negócios”, afirma.