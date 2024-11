Faltaram a Kamala Harris os votos de todas as causas que não abraçou; faltou o élan que, apesar de todo o seu bom humor, não se instalou no terreno. Ela participa — e é exemplo — do erro geral que as forças progressistas estão hoje a cometer: procuram conluios à direita de si, sem se aperceberem de quanto nessa aproximação vão perdendo as suas convicções maiores.

