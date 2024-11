A Lei do Lobbying e a necessidade de retirar da sombra os advogados-lobbyistas

Recentemente o PSD entregou no Parlamento o seu projeto de Lei do Lobbying, que tem como grande novidade a inclusão dos advogados no âmbito do leque de potenciais lobbyistas sujeitos a estas regras. A posição oficial do PSD nesta matéria passa – e muito bem – a ser aquela que Margarida Balseiro Lopes, Alexandre Poço e Duarte Marques defenderam isoladamente no grupo parlamentar daquele partido em 2021, e que tem sido a posição do PAN e da Ordem dos Advogados desde 2020.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt