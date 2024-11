Discurso apócrifo de Álvaro Cunhal*

(resgatado do espólio da militante comunista Sofia Ferreira (“Elvira”), companheira clandestina de Cunhal no Casal de Santo António, Luso).

Camaradas,

a nossa luta, tal como a nossa renovação, enquadra-se no ideal comunista de que não abdicaremos e desiludam-se aqueles que gostariam que a renovação do PCP significasse uma mutação da sua identidade. Como o referi, no dia 1 de Maio de 1974, o “perigo da reacção fascista, o perigo da contra-revolução, existe”. Hoje, as nossas preocupações não divergem em muito das de então. Assegurámos a democratização da vida nacional, mas foram abertos caminhos ao espectro de novos autoritarismos que procuram, na sombra, reconduzir a nossa Pátria à tirania e ao terror fascista.

Para assegurar a vitória definitiva, insistimos em duas condições essenciais e imediatas. A primeira condição essencial é a da nossa posição face aos ricos. Nenhum rico tem culpa de ter nascido rico. Um rico herda, no momento em que nasce, uma posição assente na desigualdade social, no abismo existente entre amo e escravo, entre aqueles que produzem e aqueles que beneficiam do produto do trabalho. Mas um rico, por si só, não é um inimigo. Um rico só é inimigo quando insiste em tropeçar em si mesmo como num sonho, sem querer acordar. Um rico deixa de ser um inimigo quando acorda e, ao despertar, é capaz de se reconhecer e de se identificar com o uno que é o outro, aquele desconhecido que vagueia fora e a quem é atribuída a culpa da peste na cidade, como em Édipo Rei. Um rico pode ser um nosso camarada, quando se identifica com o outro e se torna o mesmo. Camaradas, a nossa luta não é contra a riqueza, mas contra a sua distribuição. Se todos formos ricos – quer dizer, burgueses, eclipsando a forma fixa da classe expropriada e superando a fatalidade histórica da dominação e da subjugação – somos necessariamente livres. Mas a liberdade não é igual para quem sabe que a tem e para quem sabe tê-la. Um comunista sabe como a liberdade é uma conquista: não somente a sua, mas a conquista que serve aos outros. Devemos saber usar a liberdade em função de todos.

A segunda condição do êxito, essencial para assegurar a vitória definitiva, é a assunção de que um pobre não é necessariamente um homem bom, porquanto privado da sua liberdade, em especial a de pensar a sua condição. Muitos pobres pensam como os ricos e querem passar à condição de ricos. Eles não sabem que, se o modo de viver humano tivesse sido tal que se dispensasse o trabalho para produzir bens que satisfaçam necessidades vitais imediatas, não teria havido relação e conflito entre amo e escravo. É preciso informá-los.

Devemos fazer tudo, queridos camaradas e amigos, devemos fazer tudo para que se reforce cada dia e se torne irreversível a aliança, a cooperação, a solidariedade recíproca entre ricos e pobres, entre os ricos com os quais poderemos contar e os pobres que teremos de resgatar da sua alienação e que os torna mais inconsequentes do que tantos ricos.

Em nome do PCP, a todos vós camaradas, amigos e companheiros, daqui faço um apelo para que vos organizeis, no movimento de esclarecimento e humanização da sociedade. Tudo o que vive está sob a sina de ter de se apropriar e destruir somente para viver, e todo o ser vivo rouba para ter mais e obter o não possuído. Neste modo de viver, seremos consumidos na lenha da fogueira. É indispensável explicar a cada indivíduo que o outro é da sua espécie, a nossa espécie, e que a unidade cria o outro para lá de mim (nós). Seremos livres quando formos todos sujeitos actantes. E quando soubermos explicar que para viver pode ser preciso ser mau, mas é imprescindível furar os próprios olhos e dessa cegueira passar à inteira visão do mundo.

Viva a aliança dos povos e a consciência da finitude da vida individual! Viva a fragilidade do que é vivo, viva a matéria consciente da sua transcendência!

Fim dos equívocos e de todas as ambiguidades!

Olivais, 12 de Junho de 2005

(*Álvaro Cunhal morreu a 13 de Junho de 2005. Faria, neste 10 de Novembro de 2024, 111 anos)