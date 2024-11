Domingo sangrento: ataques israelitas matam dezenas em Gaza e no Líbano

Ataques israelitas nas primeiras horas deste domingo provocaram dezenas de mortos no norte da Faixa de Gaza e no Líbano, um dia depois de se saber que o Qatar desistiu de mediar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas até que as partes estejam mesmo empenhadas em chegar a um acordo para travar um conflito que dura há mais de um ano e que já provocou a morte de 43.603 palestinianos e feriu quase 103 mil.

Em Jabalya, durante a madrugada, um edifício foi atingido por um ataque israelita que provocou a morte de pelo menos 32 pessoas, 13 delas crianças, de acordo com dados recolhidos pela agência oficial palestiniana WAFA e outros meios de comunicação no território ocupado. O Ministério da Saúde local não confirmou essa informação quando actualizou, este domingo, os números de mortos e feridos desde 7 de Outubro de 2023.

O Serviço de Emergência Civil afirma que as suas operações foram interrompidas por um ataque israelita em curso em duas cidades e num campo de refugiados no norte de Gaza, que teve início a 5 de Outubro, e não pôde fornecer um número de mortos no ataque.

Israel afirma ter enviado forças para Jabalya, Beit Lahiya e Beit Hanoun, no norte do enclave, para combater os militantes do Hamas e impedi-los de se reagruparem. O Governo israelita afirma que as suas tropas mataram centenas de militantes nessas zonas desde o início da nova ofensiva.

Na cidade de Gaza, um ataque aéreo israelita a uma casa no bairro de Sabra matou Wael al-Khour, um funcionário do Ministério da Segurança Social, e sete outros membros da sua família, incluindo a mulher e os filhos, também este domingo, segundo médicos e familiares.

O exército israelita afirmou que estava a analisar os relatórios sobre o ataque em Jabalya e no bairro de Sabra.

Os esforços para conseguir um cessar-fogo entre as duas partes beligerantes mantêm-se estagnadas, com Israel e o Hamas a acusarem-se mutuamente. O Hamas quer um acordo que ponha fim à guerra e um acordo de troca de prisioneiros por reféns, enquanto o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirma que a guerra só terminará quando o Hamas for erradicado.

Bombardeamentos no Líbano

Entretanto, pelo menos 20 pessoas, incluindo três crianças, foram mortas e seis outras ficaram feridas num ataque aéreo israelita contra Almat, na província libanesa do Monte Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês no domingo.

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas num ataque israelita a Mashghara, na parte ocidental do vale de Bekaa, no Líbano, na noite de sábado, enquanto uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas num ataque a Sahmar, também na parte ocidental de Bekaa, que ocorreu na mesma noite, acrescentou o Ministério da Saúde.

O exército israelita, que afirma estar a atacar os militantes do Hezbollah no Líbano, não fez qualquer comentário de imediato.