O INEM e os pensos rápidos

Vamos imaginar que estamos na ceia de Natal em casa dos nossos pais. À mesa, em amena cavaqueira, temos a família mais próxima. De repente, um dos nossos tios diz que precisa de apanhar ar, porque não se sente muito bem. A mulher, sem contemplações, atira rapidamente as culpas à gula. Mas a meio da acusação o nosso tio agarra-se ao peito com ar aflito. Está pálido e suado. Já mal consegue falar e é com esforço que diz que não aguenta a dor. Os alarmes na nossa cabeça piscam mais depressa do que as luzes do pinheiro ali ao lado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt