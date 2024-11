Portugal vence Israel e segue isolado na qualificação para Euro 2026

A selecção portuguesa de andebol obteve neste domingo o segundo triunfo em outras tantas jornadas no Grupo 8 de qualificação para o Europeu de 2026, ao vencer em Santo Tirso Israel por 36-23.

A equipa nacional, que já vencia ao intervalo por 21-13, segue assim 100% vitoriosa na qualificação, na qual precisa ocupar um dos dois primeiros lugares para seguir directamente para o Europeu, a ser organizado conjuntamente por Suécia, Dinamarca e Noruega, enquanto os quatro melhores terceiros classificados entre os oito grupos também garantem presença na prova.

Com esta vitória, que se soma à obtida frente à Roménia a meio da semana, Portugal lidera com quatro pontos, mais um do que a Polónia, que segue em segundo e será o adversário português nas terceira e quarta jornadas, a disputar em 12 de Março, na Polónia, e, três dias depois, em Portugal. Israel, com um ponto, é terceiro classificado, enquanto a Roménia é quarta e última, sem qualquer ponto.