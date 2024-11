Segunda na TV: Enfermeiras religiosas, mais Walking Dead e A Grande Guerra

CINEMA

A Praia

Hollywood, 19h28

Adaptação ao cinema de um romance de culto do escritor depois tornado argumentista e realizador Alex Garland, A Praia conta a história de Richard (Leonardo DiCaprio), um jovem viajante norte-americano que procura alguma coisa que dê sentido à sua vida. Em Banguecoque, Richard conhece um casal de franceses, Etienne e Françoise (Guillaume Canet e Virginie Ledoyen), que têm aspirações semelhantes às dele, e Daffy (Robert Carlyle), um homem mais velho com um longo historial de toxicodependência. Daffy fala-lhes de uma ilha paradisíaca que ninguém conhece e, no dia seguinte, é encontrado morto, com os pulsos cortados. Os três jovens decidem então partir em busca desse paraíso perdido e também da sua própria identidade. Um filme de Danny Boyle, o realizador britânico que fez sucesso em 1996 com Trainspotting, saído no ano 2000. Passa no dia do 50.º aniversário de Leonardo DiCaprio. Às 21h30, passa Era Uma Vez em… Hollywood, de Quentin Tarantino.

Santa Maud

AXN Movies, 22h38

Em 2019, a britânica Rose Glass, que este ano assinou Amor em Sangue, este filme de terror psicológico segue Morfydd Clark como uma enfermeira que se converte ao catolicismo devoto após ter deixado morrer alguém de quem devia estar a cuidar. Agora a trabalhar em cuidados paliativos, acaba por se convencer de que tem uma missão divina para conseguir salvar a alma de uma paciente ateia, uma ex-dançarina e coreógrafa americana.

Joana, a Louca

RTP2, 23h46

Laredo, 22 de Agosto de 1496. Uma frota parte com destino a Flandres. O seu objectivo é conduzir a infanta Joana à corte de Bruxelas, onde contrairá matrimónio com aquele que mais tarde será conhecido por Filipe, o Formoso. O encontro é fulgurante. Basta um olhar para nascer entre os dois uma atracção e um desejo incontroláveis. Esquecem as obrigações políticas e abandonam-se aos sentimentos. No entanto, o destino reserva-lhes outros planos. Um filme espanhol de 2001 assinado por Vicente Aranda e baseada num romance de Manuel Tamayo y Baus escrito em 1885, que já tinha sido adaptado ao cinema em 1948.

SÉRIES

Tales of the Walking Dead

AMC, 22h10

Estreia. Mais uma série de The Walking Dead, a quarta a fazer parte deste universo pós-apocalíptico desde que a original arrancou em 2010. Desta feita, esta criação de Scott M. Gimple e Channing Powell conta histórias diferentes em cada episódio, com personagens novas e outras que já apareceram anteriormente. Tem actores como Terry Crews, Olivia Munn, Parker Posey, Jillian Bell ou Samantha Morton. A estreia original na AMC foi em 2022.

DOCUMENTÁRIOS

Pantanal Ameaçado

RTP2, 20h41

Neste documentário assinado por Álvaro Mendoza em 2020, olha-se para o Pantanal brasileiro e a forma como está em risco. As consequências, dentro da fauna local, feita de crocodilos, macacos uivantes, marabuntas, pássaros e insectos, de quando não há chuva e quando as águas não sobem, são graves e põem em risco o equilíbrio deste ecossistema delicado.

A Grande Guerra

História, 22h15

Nesta série documental de dois episódios, acompanha-se o esforço dos Estados Unidos para desenvolverem o seu exército e entrarem na Segunda Guerra Mundial, para, em conjunto com o Reino Unido e a União Soviética, acabarem por ganhar a guerra e derrotar os nazis. Também se olha para o que esse alinhamento de vencedores trouxe em termos de superpotências, conflitos, Guerra Fria e guerra no Médio Oriente.

INFANTIL

Jonny Jetboy

Panda+, streaming

Estreia . Nesta série animada, Jonny Jetboy é um miúdo de dez anos que é o filho mais novo de uma família de superheróis, a JetForce. É uma criação de Keith Chapman, o responsável por Patrulha Pata ou Bob, o Construtor.

Star Wars: As Aventuras dos Jovens Jedi

Disney Jr., 15h50

Centenas de anos antes da saga Star Wars, um grupo de jovens jedis aprendem a usar a Força e a navegar o universo. É esta a premissa desta série pré-escolar criada por Michael Olson que tem agora novos episódios.