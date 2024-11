Casa da Arquitectura lança catálogo no MoMA de Nova Iorque num dia muito peculiar

Obra sobre o arquitecto brasileiro Paulo Mendes da Rocha teve lançamento internacional no Museum of Modern Art. Instituição de Matosinhos vai editar colecção de todas as obras de Siza.

O lançamento do catálogo da Casa da Arquitectura sobre a exposição do arquitecto brasileiro Paulo Mendes da Rocha no Museum of Modern Art (MoMA), a primeira colaboração da instituição de Matosinhos com o museu de Nova Iorque, teve lugar no dia em que a América e o mundo acordaram com um novo presidente — e não era uma mulher. O curador-chefe do MoMA para a área da arquitectura e design, Martino Stierli, não abordou directamente a eleição de Trump, mas o futuro presidente dos EUA foi uma espécie de elefante na sala do Bartos Theater, numa conversa onde se aflorou várias vezes a faceta de Paulo Mendes da Rocha (1928-2021) como um homem que lutou contra a ditadura militar brasileira, do arquitecto como um “resistente”.