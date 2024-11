“A melhor contribuição para a causa palestiniana não é humanitária nem diplomática. É cultural”

Não lhe chamem diplomata. Foi. É passado. Agora acredita que é preciso dar a conhecer não o colectivo, mas a singularidade da experiência de ser palestiniano e a arte, e a cultura no geral, é o melhor veículo para isso. Durante 34 anos, Leila Shahid foi embaixadora, primeiro da OLP e depois da Autoridade Palestiniana na Europa. Aos 75 anos, vive em Paris a partir de onde continua a ser activista. Pede maior justiça para o povo da Palestina. Filha de um palestiniano, cresceu num contexto de exílio e conflito. Nasceu no Líbano em 1949, pertenceu à juventude que testemunhou a Guerra dos Seis Dias, foi próxima de Jean Genet e a sua carreira inclui tanto a diplomacia formal quanto a participação em conferências e debates sobre a situação no Médio Oriente. O PÚBLICO conversou com ela a partir de Paris, antes de viajar para Lisboa, onde vai participar na programação do Leffest dedicada à Palestina. Atende o telefone na manhã de 7 de Outubro e à pergunta informal “Como está? responde depois de um breve silêncio: “Bem, entre o que está a acontecer em Gaza e o que está a acontecer no Líbano... Nasci no Líbano, por isso sou tão libanesa como palestiniana. Está a ser difícil do ponto de vista emocional. E agora, com a notícia de que o sr. Trump se tornou presidente, podem imaginar como estou feliz.”

