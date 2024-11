Foi eleito para o TC em 2012 por indicação do PSD, onde foi juiz até 2021. Entre Fevereiro de 2021 e Abril de 2023 exerceu o cargo de vice-presidente.

Morreu Pedro Machete, ex-vice-presidente do Tribunal Constitucional (TC), aos 59 anos, vítima de doença prolongada, informou o Tribunal Constitucional, em comunicado. O Presidente da República já lamentou a morte do "académico com carreira brilhante".

Foi eleito para o TC em 2012 por indicação do PSD, onde permaneceu como juiz até 2021. Entre Fevereiro de 2021 e Abril de 2023 exerceu o cargo de vice-presidente. Doutorou-se em 2007 na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde também deu aulas.

"A sua vida foi um testemunho de carácter, personalidade, integridade, devoção à causa pública e vocação jurídica e docente inata", lê-se na nota publicada no site da Presidência da República.