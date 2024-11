Dez anos depois, 330 “vítimas” da legionella de Vila Franca reclamam indemnização de 2,6 milhões de euros

Em 2022, 73 vítimas com estirpe igual à detectada numa indústria local foram indemnizadas. Outras 330 ainda reclamam compensação por alegadas falhas dos ministérios da Saúde e do Ambiente

Dez anos depois daquele que foi o terceiro maior surto de legionella do mundo, ocorrido em Vila Franca de Xira, apenas 73 das vítimas com estirpe igual à detectada numa indústria local receberam indemnizações - em 2022. As restantes 330 reclamam uma compensação do Estado português por falhas na saúde e no ambiente e promovem um debate este sábado.