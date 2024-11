Casal planeou crimes num autocarro de Lisboa, agrediu motorista e fugiu pela janela

Um casal foi detido na quarta-feira por suspeita de dano qualificado num autocarro da Carris, em Lisboa, e ofensa à integridade física qualificada contra o motorista, ficando sob termo de identidade e residência.

De acordo com um comunicado da PSP, durante o percurso normal de uma carreira, o casal, um homem de 53 anos e uma mulher de 49, falou em voz alta sobre a intenção que tinha de cometer crimes em Lisboa, pelo que o motorista “solicitou respeito pelos demais passageiros” e destacou que havia crianças a bordo.

Os suspeitos reagiram com “um comportamento agressivo e intimidatório” e verbalizaram “conteúdos xenófobos”, seguindo-se uma agressão física ao motorista com recurso a uma canadiana.

O motorista tentou, sem sucesso, expulsá-los do interior do autocarro, mas acabou por trancar as portas, para aguardar a chegada da PSP, que se encontrava a caminho do local após ter sido alertada.

Para fugir do interior do autocarro, o casal partiu um dos vidros, mas foi rapidamente localizado e detido pelos agentes, tendo sido apreendidas duas facas na sua posse. O motorista sofreu ferimentos ligeiros no seu braço, de acordo com a polícia.

A medida de coacção foi determinada após os detidos serem presentes à autoridade judiciária e o processo foi encaminhado para inquérito.

O termo de identidade e residência consiste na identificação da pessoa e indicação da sua residência, bem como na obrigação de comparecer perante as autoridades sempre que houver uma notificação. O suspeito não pode mudar de residência ou ausentar-se por mais de cinco dias sem comunicar o lugar onde pode ser encontrado.