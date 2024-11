“É preciso tentar medidas que reduzam a taxa de cesarianas no privado”

Director do Departamento de Obstetrícia e de Ginecologia do Hospital Santa Maria liderou, em 2014, comissão para reduzir cesarianas e lamenta que taxa nacional tenha subido para 38%: “Nunca tivemos.”

Regressou há cerca de uma semana ao cargo de director do Departamento de Obstetrícia, de Ginecologia e Medicina de Reprodução da Unidade Local de Saúde (ULS) Santa Maria, depois de ter sido exonerado, em Junho de 2023, por Ana Paula Martins, na altura presidente do conselho de administração do Santa Maria, que justificou a decisão de o afastar com a falta de confiança gerada pelas críticas ao projecto da obra da nova maternidade e ao processo de transferência de médicos para colaborar com o Hospital São Francisco Xavier. Em entrevista ao PÚBLICO, Diogo Ayres de Campos diz que a nova maternidade não pretende competir com os hospitais privados, mas ser uma solução para as grávidas que querem ter o serviço público como opção. Num olhar sobre os desafios na área da obstetrícia, mostra-se preocupado com a falta de seguimento de grávidas estrangeiras e revela o "desânimo" pela elevada taxa nacional de cesarianas.