Sebrae confirma 400 startups brasileiras no Web Summit Lisboa 2024

Diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick diz que a seleção das startups presentes no evento prioriza modelos de negócios baseados na bioeconomia e na inovação. Ele anuncia Prêmio Startups.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) confirmou a presença de 400 startups brasileiras no Web Summit Lisboa 2024, que começa nesta segunda-feira (11/11), no Parque das Nações. A informação é do diretor técnico da instituição, engenheiro com especialização em políticas públicas, Bruno Quick, que está há 21 anos na entidade, tendo sido também dirigente do Movimento Associativista Empresarial.

Foto Bruno Quick, diretor técnico do Sebrae, ressalta a importância da participação de startups brasileiras no Web Summit Charles Damasceno

Segundo ele, a seleção das startups presentes prioriza modelos de negócios made in Brazil, baseados na bioeconomia e na inovação. São destaques startups nascidas no seio da Floresta Amazônica, como a Mazô Maná, que desenvolve produtos na área de nutrição funcional, e a Radix, que inova em reflorestamento e investimentos verdes, “com foco na restauração produtiva e manejo sustentável”.

Quick informa que esta é a terceira vez consecutiva que o Sebrae estará presente no evento internacional lisboeta, o que amplia a participação de empresas brasileiras, “fundamental para posicionar as startups no cenário global”.

Ele também anuncia o lançamento do Prêmio Sebrae Startups, que “proporcionará mais visibilidade às startups brasileiras e promoverá conexão internacional delas”. Veja os principais trechos da entrevista de Bruno Quick ao PÚBLICO Brasil.

Quantas empresas brasileiras vão participar do Web Summit Lisboa 2024?

Pelo terceiro ano consecutivo, o Sebrae estará no Web Summit Lisboa, um dos principais eventos do mundo para o ecossistema de startups, com cerca de 400 empresas brasileiras que participarão da edição deste ano. A presença no evento é uma oportunidade de visibilidade para empreendimentos inovadores que buscam investimentos e inserção no mercado europeu. A seleção ocorreu em parceria com ApexBrasil, Ministério das Relações Exteriores (MRE), Embaixada do Brasil em Portugal, Serpro, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Embratur.

Quais são as expectativas do Sebrae neste ano?

A presença do Sebrae no Web Summit Lisboa é fundamental para posicionar as startups brasileiras no cenário global, especialmente em um evento que reúne investidores, parceiros e líderes de inovação do mundo todo. Dessa forma, o Sebrae contribui ao compartilhar a experiência brasileira em inovação regional e em sustentabilidade, promovendo ecossistemas locais e a internacionalização de negócios.

Em termos de novidades a apresentar, quais os destaques este ano?

A novidade deste ano é que a seleção das startups priorizou modelos de negócios made in Brazil, baseados na bioeconomia e na inovação. Estamos criando oportunidades para micro e pequenas empresas que geram riqueza e impacto socioambiental com a floresta de pé. Outra novidade deste ano, e que já é fruto de parcerias com instituições portuguesas, é o lançamento do Prêmio Sebrae Startups, que proporcionará mais visibilidade às startups e promoverá a conexão internacional.

Quais das empresas que participam com apoio do Sebrae podem causar impacto na vida dos brasileiros?

As trajetórias e os potenciais são muitos, mas cito algumas. Nascida no coração da Floresta Amazônica, em Altamira (PA), a Mazô Maná desenvolve produtos na área de nutrição funcional, mas faz muito mais do que isso. Todo modelo de negócios e sistema produtivo da Mazô foi criado pensando em formas de gerar valor e bem viver para as comunidades da floresta, além de incentivar a conservação das matas, fugindo do modelo de exploração baseado em desmatamento e monocultura. Outra startup é a Radix, que inova em reflorestamento e investimentos verdes, com foco na restauração produtiva e manejo sustentável na Amazônia. O modelo de silvicultura sucessional ajuda a criar uma nova cultura ao valorizar as florestas plantadas e a biodiversidade, gerando alternativas de emprego e renda para a população local. O sistema produtivo recupera áreas degradadas e tem um alto potencial para captura de carbono da atmosfera, permitindo retorno atrativo para os investidores e ajuda a manutenção da própria floresta.

Como pretende integrar estas empresas na Europa e no mundo?

Por meio de parcerias com instituições internacionais, o Sebrae tem propiciado benefícios para os pequenos negócios brasileiros, como o intercâmbio de conhecimentos e o aumento do potencial exportador. Com a 351 Associação Portuguesa de Startups, foram fechadas mentorias coletivas preparatórias para o Web Summit 2023 e 2024 e a promoção de networking durante a Portugal Tech Week. Já com a Startup Portugal, promovemos a preparação e a conexão entre empreendedores brasileiros e portugueses no Web Summit. Além disso, por meio de acordo com a CORE Angels, foi feita uma cooperação para intercâmbio de programas e projetos que fomentem a competitividade e o desenvolvimento sustentável de startups no Brasil e em Portugal. Essas parcerias facilitam mentorias, networking e oportunidades de softlanding (entrada em novos mercados) para startups brasileiras em Portugal.