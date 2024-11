Aguiar-Branco socorre finanças do CDS-PP: contraria auditor jurídico e manda pagar subvenção

Este é um daqueles casos em que a lei tem um “buraco” e quem a lê acaba por interpretá-la de maneiras diferentes. O castigo está legalmente previsto, mas não o que se faz quando o culpado cumpre, finalmente, a sua obrigação. O CDS-PP não entregou as contas do partido como a lei manda, foi castigado com a suspensão da subvenção política durante dois meses; apresentou a documentação e bateu o pé perante os serviços do Parlamento para receber o dinheiro. Levou nega e queixou-se a Aguiar-Branco, que acabou por lhe dar razão. E o partido recebeu os cerca de 26 mil euros de subvenção que estiveram “suspensos”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt