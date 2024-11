Carta aberta ao primeiro-ministro

Não tenho por hábito dar conselhos a políticos, não porque não me sinta capaz mas porque sei que é chover no molhado. E, como não tenho filiação partidária, já nem é chover no molhado, antes chover no inundado. E no entanto resolvo escrever esta carta que desejo aberta, se de facto a abrirem, porque erros como os das senhoras ministras da Saúde – greve do INEM – e da Administração Interna – direito à greve das forças de segurança – são muito graves e destroem a necessária confiança que a população deve ter, melhor, tem de ter em quem faz parte do governo do país. Mal fará o primeiro-ministro se, por conveniência partidária ou outra, não "se desfizer" rapidamente destes dois elementos do seu Governo. Há acções que matam pela ausência e há as que deixam marcas de responsabilidade pela presença.

Jorge Mónica, Parede

Aulas de cidadania – e se acabássemos com elas?

Em minha opinião, a cidadania, como a educação, em geral, é mais algo que se pratica e de que se dá o exemplo, diariamente, do que matéria para ensinar em (doses de) aulas específicas. A introdução de uma disciplina de cidadania nos currículos escolares logo redundou em descrédito e tem dado azo a disputas políticas que não apoiam nem prestigiam as instituições escolares.

Para os alunos, as aulas de cidadania são tempos de aborrecimento e para os professores são igualmente pouco estimulantes porque não conseguem que as matérias e a acção que desenvolvem sejam levadas a sério. Os professores fazem educação e cidadania quando são educados, ensinam bem, com a cabeça e com o peito, cumprem as normas de cidadania e exigem conhecimentos e comportamentos em conformidade, apoiados na lei, no funcionamento das hierarquias e – muito importante – na vontade expressa da generalidade dos encarregados de educação.

Então, toda a acção escolar será de verdadeira cidadania.

José Batista d’Ascenção, Braga

Os cínicos

Ouviram, ou leram, o discurso de aceitação de derrota de Kamala Harris? Foi um discurso nobre, decente e mais democrático que a eleição de Donald Trump. Kamala faz parte de uma elite e isso não deveria envergonhar ninguém. É uma mulher brilhante e é preciso uma dose enorme de cinismo para não o reconhecer.

A pergunta inicial era mesmo para esses, para os cínicos. Ao contrário dos fanáticos irracionais que apoiam demagogos, os cínicos não são ainda um caso perdido. Os cínicos estão perdidos, sentem-se confusos e divididos entre o fascínio pelo discurso antipoliticamente correcto de Trump e os princípios moralmente correctos de Kamala. O que os impede de abraçar Kamala é uma distância que sentem cada vez maior entre o que crêem e a realidade. Vivem sozinhos, afastados da sua comunidade e da realidade, protegidos destas por uma narrativa irreal de desgraças e inseguranças que lhes confirmam até à saciedade aquilo em que já acreditam. Quem os ouve poderia pensar que vivem em Mogadíscio e não no Porto ou em Mogadouro. Esquecem-se que vivemos melhor, com mais saúde, educação e liberdade do que há 20 ou 30 anos.

Aos cínicos sempre faltou paciência e calma, agora começa-lhes a faltar humanidade. Era urgente que readquirissem confiança nos Homens e na Razão. É isso a democracia, uma conquista dos Homens pela Razão. Mas humanidade e racionalidade não se adquirem nas redes sociais, que é onde moram os cínicos. Deviam voltar a ler Voltaire.

Tomás Magalhães Carneiro, Porto

Passe de 20 euros para comboio?

O que não é dito relativamente ao bilhete para os comboios Intercidades com validade para um mês: "Sem reserva de lugar – os clientes poderão ocupar os lugares disponíveis em 2.ª classe, estando, no entanto, sujeitos a viajar de pé. Com reserva de lugar – mediante o pagamento de 5 euros. A reserva apenas poderá ser emitida nos últimos 30 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de embarque."

Para quem necessitasse de fazer dez viagens mensais, não querendo correr o risco de fazer a viagem de pé, por hipótese Porto-Lisboa, o custo não seria 20 euros, mas sim 70. Imagine-se a situação em que, em vez de dez viagens, se necessitasse de fazer mais...

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso