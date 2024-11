Um clássico e uma despedida

A Liga portuguesa de futebol reservou um domingo pleno de emoções. Benfica-FC Porto e Sporting de Braga-Sporting jogam entre si nesse dia. E se no clássico há uma rivalidade que fala por si e que torna o embate electrizante, no duelo entre bracarenses e sportinguistas, para além do aspecto desportivo há a despedida de Rúben Amorim do comando técnico dos "leões" a tornar a partida ainda mais especial.

O último jogo de Amorim como treinador do Sporting antecede o que será disputado entre "águias" e "dragões", mas aqui encontra todo o calendário do fim-de-semana bem como os horários das transmissões televisivas da I Liga e aqui a mesma informação da II Liga.

Nos principais campeonatos europeus, o fim-de-semana tem como principais encontros um Chelsea-Arsenal, no domingo, respectivamente quarto e quinto classificados na Premier League, mas, principalmente um Inter de Milão-Nápoles num duelo entre segundo e primeiro da Serie A, separados apenas por um ponto.

Ainda no futebol, na quinta-feira, começará mais uma jornada da Liga das Nações, com a selecção nacional a jogar na sexta, frente à Polónia, e a poder garantir o apuramento para os quartos-de-final da prova.

Nas restantes modalidades o domingo continua a ser o dia mais importante. No andebol, a selecção nacional defronta a de Israel (17h30) em jogo de qualificação para o Campeonato da Europa 2026 e poucos dias depois de ter derrotado a Roménia.

No basquetebol, o Benfica entra em acção na quarta-feira na quarta jornada da Liga dos Campeões, deslocando-se ao terreno dos italianos do Bertram Derthona Basket (19h30) à procura de somar a primeira vitória na competição.

Por fim, destaque para o ténis, com as ATP Finals a terem o seu início no domingo, em Turim, sem a presença de Novak Djokovic, lesionado, mas com o desejo de Jannik Sinner, actual número um do mundo, de terminar a temporada da melhor maneira, perante o seu público.

