Trump vence (também) no Nevada e fica perto do pleno nos sete estados decisivos

Há duas décadas que um candidato do Partido Republicano não vencia a eleição no estado do Nevada. Falta conhecer o resultado no Arizona, onde Donald Trump lidera com 82% dos votos contados.

O candidato do Partido Republicano na eleição presidencial nos Estados Unidos, Donald Trump, foi considerado o vencedor da votação no estado do Nevada às primeiras horas deste sábado. Com este resultado, Trump torna-se no primeiro republicano a vencer no Nevada nos últimos 20 anos e está a apenas uma vitória de triunfar em todos os sete estados onde a corrida era tida como particularmente renhida.