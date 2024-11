“Será difícil reprimir a vontade do povo que quer ser livre”, diz Igreja Católica ao Governo moçambicano

Organizações regionais da África Austral, de que Moçambique faz parte, estão muito preocupadas com a crise pós-eleitoral no país. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), de que é membro também Angola, resolveu convocar uma reunião de emergência para o dia 16 para analisar a situação em Moçambique, enquanto a Conferência dos Bispos Católicos da África Austral (SACBC) enviou uma carta aos bispos moçambicanos a solidarizar-se com o seu pedido para que “as autoridades abordem as causas de insatisfação” dos manifestantes e “respeitem a vontade do povo moçambicano”.

A carta, assinada pelo bispo Sithembele Anton Sipuka, presidente da SACBC, apoia o apelo dos bispos católicos moçambicanos a que “todos os directamente envolvidos no processo eleitoral e no conflito resultante reconheçam a culpa, ofereçam o perdão e abracem a coragem da verdade”. Para a Igreja Católica, “este é o caminho que devolverá a normalidade a um país que se quer vivo e activo e não silenciado pelo medo da violência”.

“A certificação dos resultados foi uma mentira, como ficou claro ao observar nos media, a 31 de Outubro, a expressão de descontentamento em relação aos resultados por inúmeras pessoas que protestavam pacificamente”, refere a missiva. “Ficámos muito chocados e tristes ao ver a dura repressão das forças de segurança em resposta a esse protesto pacífico.”

A carta também “lamenta a decisão” do Governo sul-africano de reconhecer o processo eleitoral em Moçambique, “apesar das queixas generalizadas”, e extemporaneamente se ter apressado a felicitar o partido Frelimo pela vitória quando as pessoas no terreno “sentiam que a sua voz não tinha sido ouvida”.

“Será difícil continuar a reprimir a vontade do povo que quer ser livre”, sublinham os bispos católicos, que deixam o aviso: “Se o Governo em exercício continuar por este caminho, será impossível governar o país e a vida tornar-se-á mais miserável.” Os bispos também aproveitam a missiva para pedirem à SADC para “lidar com a situação”, caso venha a “deteriorar-se”.

A organização regional, entretanto, convocou uma cimeira extraordinária de emergência para 16 a 20 de Novembro, a pedido do seu presidente em exercício, o chefe de Estado zimbabuano, Ernest Mnangagwa, destinada a analisar “assuntos regionais significativos”, incluindo a crise política em Moçambique.

“Espera-se que a cimeira seja informada dos acontecimentos políticos na região, incluindo as recentes eleições em Moçambique e no Botswana e o próximo sufrágio na Namíbia”, afirmou o ministro da Informação do Zimbabwe, Jenfan Muswere, citado pelo diário tanzaniano The Citizen.

Violência nos protestos

Apesar de alguma pressão internacional para que o Governo abra uma via de diálogo com Venâncio Mondlane, o candidato presidencial que reclama para si a vitória e apela à reposição da verdade eleitoral, o executivo em exercício está empenhado em caracterizar as manifestações das últimas semanas contra a fraude eleitoral como protestos de gente violenta, de vândalos que destroem bens públicos e privados.

A ministra dos Negócios Estrangeiros, Verónica Macamo, afirmou aos jornalistas que as pessoas “estão a destruir as coisas que já construímos, estão a fazer o país recuar”, garantindo que os protestos convocados por Mondlane estão a dificultar a vida das pessoas que dependem da venda informal para sobreviver.

Uma ideia que o jornal Redactor defendia na manchete da sua newsletter de sexta-feira, ao avisar para o risco da “'haitização' de Moçambique”, tentando exacerbar semelhanças inexistentes entre o que se está a passar com os protestos moçambicanos e a situação de colapso das instituições do Estado no Haiti, onde gangues e organizações criminosas dominam partes do território. Sem, contudo, especificar que a violência dos protestos tem sido exercida em grande medida pela polícia, que disparou gás lacrimogéneo e munições reais contra os manifestantes, matando pelo menos 34 pessoas. As Forças de Defesa e Segurança chegaram a exercer violência e a levar detidas pessoas pelo "crime" de darem água a manifestantes atingidos pelo gás lacrimogéneo.

Verónica Macamo falava no meio da rua, numa Maputo que acordou, na manhã deste sábado, com a azáfama habitual de tráfego de peões e de automóveis, com os passeios repletos de vendedores ambulantes à procura de recuperar os dias em que ficaram sem vender, ou por que estavam nos protestos e aderiram à greve, ou porque não havia condições de segurança para as actividades comerciais.

Uma manhã “normal” que resulta do facto de Mondlane ter decretado, na sexta-feira, numa transmissão ao vivo na sua página no Facebook, uma pausa nas manifestações enquanto prepara a quarta e última fase dos protestos, cujos pormenores e data de arranque só serão divulgados na segunda-feira. O que se sabe, porque o próprio o afirmou, é que será uma fase “dolorosa” que irá afectar em muito a economia moçambicana.