Maioria simples no Senado dos EUA pode ser insuficiente para todas as promessas de Trump

Em diferentes ocasiões, Trump e a ala progressista do Partido Democrata apoiaram o fim do filibuster — a regra que impede o partido da maioria de aprovar a generalidade das leis com menos de 60 votos.

Com a expectativa de uma maioria confortável no Senado e a provável manutenção da maioria também na Câmara dos Representantes, o Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, terá caminho livre para obter a rápida aprovação de algumas das suas principais promessas de campanha: uma nova reforma fiscal, que inclui uma descida dos impostos das empresas de 21% para 15%; cortes substanciais nas despesas, principalmente em áreas vistas como prioritárias pelo Partido Democrata; e mudanças no sistema de imigração que podem culminar com a deportação de milhões de imigrantes em situação ilegal — e que podem também, segundo os defensores dos direitos dos imigrantes, ter como consequência a expulsão acidental de milhares de pessoas cujos processos de legalização correm ainda nos tribunais.