Explosão em estação ferroviária no sudoeste do Paquistão mata 20 pessoas

Pelo menos 20 pessoas morreram este sábado na sequência de uma explosão na estação de comboios de Quetta, na província do Baluchistão, sudoeste do Paquistão, anunciaram as autoridades policiais.

Uma bomba explodiu quando cerca de 100 passageiros esperavam por um comboio que fazia a ligação entre Quetta, capital do Baluchistão, e Rawalpindi, na província do Punjab, disse um responsável da polícia local, Mohammad Baloch.

O Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), um grupo separatista, reivindicou a autoria do ataque em comunicado, afirmando que um bombista suicida tinha como alvo as tropas presentes na estação ferroviária. Reivindicação que está a ser investigada pelas autoridades.

Pelo menos “46 pessoas ficaram feridas”, referiu o porta-voz do hospital regional de Sandeman, em Quetta, Wasim Baig.

Entretanto, o primeiro-ministro do Paquistão já condenou o atentado, dizendo que os responsáveis “vão pagar um preço muito elevado”. Shehbaz Sharif notou que as forças de segurança estão determinadas em eliminar “a ameaça do terrorismo”.

O Baluchistão, rico em petróleo e minerais, é a maior província do Paquistão, mas também a menos povoada. É também o centro da minoria étnica baloch, que se queixa de ser vítima de discriminação e exploração por parte do Governo central.

O BLA tem frequentemente como alvo as forças de segurança e estrangeiros, especialmente cidadãos chineses que se encontram no Paquistão no âmbito da iniciativa de Pequim “Faixa e Rota”, que está a construir grandes projectos de infra-estruturas.