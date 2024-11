Fala-se e ouve-se muito em Oeiras.

Desde dia 5 de Novembro que ninguém se cala no centro histórico da vila. E assim vai ser por mais dois dias. É a Festa dos Ofícios do Narrar. Passem a palavra.

Neste fim-de-semana, o Passa a Palavra! vai continuar as suas actividades e encontros no Palácio do Egipto, no Mercado Municipal de Oeiras, no Largo 5 de Outubro e no Espaço Bibliotecas Municipais.

Este ano, o tema maior é a liberdade, a assinalar os 50 anos do 25 de Abril de 1974 e homenageia-se Luísa Ducla Soares, escritora de livros para a infância e juventude.

A organização destaca a presença pela primeira vez em Portugal dos narradores Arnau Vilardebò (catalão) e Pepe Maestro (andaluz). Neste sábado, às 18h, conversarão com o também contador de histórias Jorge Serafim, no Mercado Municipal de Oeiras (piso 1).

Às 22h00, Pepe Maestro e Nono García irão narrar em espanhol no Palácio do Egipto, num espectáculo designado Habitas Baby, com streaming em directo e aconselhado a maiores de 12 anos.

Outro dos destaques desta edição de que ainda se pode desfrutar neste sábado, são a animação de rua e os bailes mandados. Às 15h00, Piquenique de Livros com Paula Cusati, no jardim da antiga taberna​; às 16h00, O Guarda Serôdio, com a Associação Quinta Oficina; às 17h00, As Oficinas Saem à Rua, uma apresentação pública com os participantes das oficinas de Tiago Rêgo e Paulo Condessa e às 18h00 Banda às Riscas fará todos sorrir.

Foto Sessões de contos para várias idades DR/Cortesia Passa a Palavra

Às 19h00, é tempo de rumar à Esplanada do Palácio do Egipto, para o Baile Folk, orientado por Leónia de Oliveira ao som da banda A Batalha do Modesto Camelo Amarelo. No domingo, à mesma hora, há outro baile, desta vez Todos Contam, com o grupo A Salto à Rua. Assim terminará o Passa a Palavra! Festa dos Ofícios do Narrar, um projecto do Município de Oeiras, organizado pela Contabandistas de Estórias – Associação Cultural, em parceria com Chão Nosso, Crl.

Um coro que não canta pergunta: “Somo livres?”

Durante todo o fim-de-semana continuam as oficinas para as crianças e famílias, espectáculos, lançamentos de livros e sessões de contos para várias idades.

Na tarde deste sábado, no Mercado Municipal de Oeiras, às 16h00, pode assistir-se à apresentação do livro Abraço, de São Correia e Catarina Bico, editado pela Chão Nosso. Logo em seguida, às 17h00, há uma conversa com Renata Bueno e António Jorge Gonçalves: Retratos pela vida afora.

Ao mesmo tempo (17h00), ali ao lado, no Palácio do Egipto, irá escutar-se um grupo coral que não canta. Dirigido pela companhia de teatro Andante, o Coro de Leitoras em Voz Alta de Oeiras promete responder à pergunta: “Somos Livres?”

Não será fácil escolher a que sessões assistir.

Foto Em todas as edições, há animação nas ruas do centro histórico de Oeiras DR/Cortesia Passa a Palavra

“Neste ano em que se assinalam os 50 anos da revolução de Abril, o tema que percorre o festival é a liberdade. A organização do Passa a Palavra! acredita que hoje, mais do que nunca, encontros como este são necessários”, dizem na divulgação. E evocam um conto da tradição oral sufi: “Conto e contarei até ao último dia da minha vida. A princípio, contava contos para mudar o mundo. Agora, conto contos para que o mundo não me mude a mim.”

Fala-se e ouve-se muito em Oeiras.