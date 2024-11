Quinta de São Francisco Houses, uma unidade de alojamento com terroir

Depois de 25 anos a trabalhar como advogada, Sónia Marques tem estado concentrada, nos últimos anos, numa causa de grande responsabilidade. Pegou na paixão do pai, os vinhos, e, com a ajuda do marido, José Luís Nunes, tem conseguido dar-lhe novo fôlego. Criaram novas referências, tanto do Dão como de Lafões, e também começaram a apostar no enoturismo. Fruto dessa aposta, em 2023, abriram ao público uma casa de campo dotada de cinco unidades de alojamento de diferentes tipologias. A poucos minutos da cidade de Viseu, a Quinta de São Francisco Houses brinda os hóspedes com a tranquilidade e o saber receber do campo. Tudo devidamente harmonizado com os vinhos da casa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt