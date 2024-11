Ecopista do Vouga: um traçado carregado de experiências paralelas

A pretexto do percurso construído sobre o antigo ramal ferroviário da linha do Vouga, “mergulhámos” na história, na gastronomia e nos vinhos da região de Viseu, sem deixar as termas de fora.

São cerca de 60 quilómetros de paisagens naturais, com umas quantas pontes e túneis ferroviários, que se vão ramificando em inúmeras experiências gastronómicas e de lazer. Mais do que um percurso para fazer a pé ou de bicicleta, a Ecopista do Vouga também é um convite a explorar um território repleto de história e de sabores. Foi o que fizemos, de Viseu a Oliveira do Frades, com passagem por São Pedro do Sul e Vouzela. Pelo meio, também houve tempo para umas pedaladas, que souberam a pouco e deixaram uma grande vontade de voltar para cumprir o percurso de uma ponta à outra.