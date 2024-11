Camí de Ronda, um paraíso para quem gosta de caminhar

A Península Ibérica é um território privilegiado e não sei se temos plena noção disso, se o valorizamos e estimamos como merece. O nosso pequeno rectângulo e o país vizinho distinguem-se e completam-se, simultaneamente, e fazem uma dupla imbatível a nível europeu.

Longe, acreditamos, vão as rivalidades e disputas, é agora tempo de cooperação e defesa do amplo espaço regional que partilham. Tendo a Espanha uma dimensão bem superior à nossa, é muito difícil eleger uma das suas regiões, todas tão distintas, como a mais bonita.

Das paisagens largas e tranquilas da Andaluzia aos postais ilustrados dos Pirenéus Catalães, ou das Astúrias, vai um mar de imagens cenograficamente diferenciadas, mas todas de uma beleza singular. Se a paisagem natural é muito diversificada, o património cultural não o é menos. Não seria errado afirmar que cabem vários países naquele território. E não é só pela sua vastidão.

O Camí de Ronda é um caminho histórico, situado na Costa Brava, uma das regiões costeiras mais espectaculares do país, com características próprias tanto ao nível paisagístico como cultural. Foi criado com a função de permitir a comunicação entre as diferentes aldeias, vilas, praias e enseadas do litoral, garantindo a navegação aos pescadores e marinheiros no regresso aos portos de origem, caso o seu barco afundasse nas rochas do litoral. A data de construção é incerta, mas parece tratar-se de uma via que servia de comunicação costeira desde a antiguidade.

O nome do caminho tornou-se popular durante os séculos XIX e XX, principalmente por ser a estrada usada pelos carabinieri e pela guarda civil para fazer a “ronda”, controlar o contrabando ilegal e as actividades relacionadas com o mercado negro.

É um verdadeiro paraíso para os amantes de caminhadas na natureza, com a particularidade de piscar o olho a públicos distintos: os que só querem banhos de sol e mar, os que gostam de explorar o património histórico, a cultura ou a gastronomia local e ainda os que só procuram belas paisagens. Tem cerca de 43 quilómetros de extensão e contorna a linha do litoral de uma costa montanhosa e íngreme, entre as cidades de Blanes e Portbou.

Passa por várias aldeias e vilas da costa, junto a casas particulares, praias de vários tipos e dimensões ou caminhos estreitos, adequados apenas a caminhadas. Inclui alguns trechos planos, mas caracteriza-se por uma graduação permanente, já que se encontra numa região predominantemente montanhosa. Tem como grande aliada a beleza artística da Costa Brava.

A Costa Brava situa-se na província de Girona, tem início em La Tordera (Blanes) e termina na região da Catalunha Norte, a seguir à inigualável cidade de Cadaqués. Com mais de 200 quilómetros de costa, é limitada ao Norte pela Costa Vermella e a Sul pela Costa del Maresme.

O termo Costa Brava foi referido pela primeira vez em 1908, por Ferran Agulló, na publicação La Veu de Catalunya, referindo-se o autor à dominante paisagem agreste e muito rochosa.

Percorremos um troço do percurso num belo dia de Verão. As temperaturas altas não convidavam a grandes caminhadas, mas sim a desfrutar das lindas calas (pequenas praias) que fomos encontrando pelo caminho e a que não resistimos.

O principal encanto do Camí de Ronda é mesmo a forma como o podemos percorrer, parando aqui e ali, ora para um banho de mar, ora para uma bebida e um pintxo numa agradável esplanada.

As paisagens arrebatadoras são uma constante, assim como a diversidade de pequenas enseadas, umas rochosas, outras com pedrisco, outras com areal, mais escuro ou mais claro.

Há para todos os gostos. O caminho enquadra praias distintas, mas todas muito procuradas pelos veraneantes. A temperatura da água não é tão “cálida” como noutros locais da costa espanhola, mas é perfeita para nos refrescarmos depois de algumas horas de caminhada.

A Platja de Aiguabrava, em Begur, é uma das enseadas mais populares e procuradas, não só em Begur, como em toda a Catalunha, pelos tons turquesa com que se pinta. O troço entre a Platja d’Aiguablava e Platja Fonda é um dos mais bonitos. Passa pela Platja d’en Malaret, Platja e Port de Fornells, terminando na Platja Fonda,.

O Camí de Ronda pode ser seguido com relativa facilidade ao longo da costa da Costa Brava, havendo duas alternativas para o percorrer: a linear, com 43 quilómetros de extensão, que começa na localidade de Sant Feliu de Guíxols e termina na localidade de Begur, ou a circular, com 140 quilómetros de extensão, que começa e termina na cidade de Girona. Ambas as opções foram pensadas para aproveitar ao máximo os encantos da Costa Brava.

Para saber mais: site oficial Camí de Ronda

Antónia de Matos Serôdio (texto e fotos)