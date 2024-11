Depois do Sporting, Manchester City voltou a perder e fez-se história

O feito é histórico. O Manchester City sofreu neste sábado a quarta derrota consecutiva em todas as competições, ao perder em casa do Brighton, por 2-1, em jogo da 11.ª jornada da Liga inglesa de futebol e, pela primeira vez, o treinador Pep Guardiola sofreu quatro derrotas consecutivas na carreira. Algo que também não acontecia ao Manchester City desde Agosto de 2006.

Tal como na terça-feira, em casa do Sporting, quando perdeu por 4-1 para a Liga dos Campeões, os "citizens" adiantaram-se no marcador, com um golo histórico do norueguês Erling Haaland, que se tornou o mais rápido de sempre a chegar aos 75 golos na Premier League, ao 76.º jogo.

Contudo, na segunda parte, o Brighton deu a volta ao resultado, graças a dois golos de jogadores vindos do banco, com o brasileiro João Pedro a empatar, aos 78 minutos, cinco antes de assistir o dinamarquês Matt O"Riley para o 2-1.

Com Matheus Nunes a titular e Bernardo Silva a entrar em campo apenas aos 72', o Manchester City, que continua a ter muita gente lesionada (Nathan Ake, John Stones, Jack Grealish e Ruben Dias estiveram fora das opções de Guardiola, para além das lesões mais prolongadas de Rodri e Oscar Bobb) voltou a ter razões para se queixar de si próprio e dos golos falhados, em especial no primeiro tempo, com Haaland a ser perdulário um par de vezes.

Esta derrota pode beneficiar o Liverpool, que recebe neste sábado o Aston Villa e pode ficar com cinco pontos de avanço na liderança sobre os "citizens".

O Brighton subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 19 pontos, em igualdade com o Nottingham Forest (terceiro), treinado pelo português Nuno Espírito Santo, e mais um do que Chelsea, Arsenal, Aston Villa, todos com menos um jogo, e do que o Fulham, de Marco Silva, que neste sábado venceu fora o Crystal Palace (2-0).

Milan de Paulo Fonseca volta a tropeçar

Em Itália, a vida continua difícil para Paulo Fonseca, que tem sido contestado face a um começo de temporada com fracos resultados e algumas polémicas com jogadores, nomeadamente o também português Rafael Leão. E quando se pensava que a vitória a meio da semana, no terreno do Real Madrid, para a Liga dos Campeões (1-3), podia funcionar como uma rampa de lançamento para uma recuperação exibicional e pontual da equipa no campeonato italiano, onde os “rossoneri” ocupam um modesto sétimo lugar a oito pontos do líder Nápoles, eis que surge mais um resultado frustrante.

A jogar em casa do Cagliari, um dos últimos da tabela a apenas um ponto acima da “linha de água” o Milan só conseguiu empatar a três golos. A equipa de Paulo Fonseca viu-se a perder logo aos 3’, mas dois golos de Rafael Leão permitiram aos “rossoneri” chegarem ao intervalo na frente do marcador.

Só que, pouco depois do recomeço da partida, um erro de Fofana deu novo golo do Cagliari e voltou a colocar tudo empatado. Abraham, a vinte minutos dos noventa, recolocou o Milan na frente do marcador, mas em cima dos 90’ Gabriele Zappa, autor do segundo golo do Cagliari, bisou e despejou um balde de água gelada sobre Paulo Fonseca.