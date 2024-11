Quase aos 78 anos, Lana, o técnico mais antigo do Brasil, assina novo contrato

Lana regressa para a quarta passagem pelo clube Princesa do Solimões, no estado do Amazonas.

A dois dias de completar 78 anos, o técnico mais antigo do Brasil, Aderbal Lana, assinou esta sexta-feira um novo contrato com o clube Princesa do Solimões, no estado do Amazonas.

Lana regressa para a quarta passagem pelo clube, que fez o anúncio nas redes sociais. Uma fotografia editada, em que o treinador está vestido de Jedi, foi acompanhada pela música da série de filmes A Guerra das Estrelas e pela descrição "o regresso de Lana, que a Força esteja consigo, professor".

Com mais de meio século de experiência, Lana dirigiu 25 clubes, principalmente na quarta divisão brasileira, a Série D, e no Campeonato Amazonense. Já mudou de clube quatro vezes este ano. "A idade está na cabeça das pessoas. Pode-se ter 10, 20 ou 30 anos, tudo depende do que se quer fazer e de como se quer viver a vida", disse Lana ao jornal brasileiro Globo em Abril, quando foi nomeado treinador do Monte Roraima.

"Sou muito feliz, saudável e calmo, por isso a minha maior motivação é não envelhecer e morrer lentamente", acrescentou.

Os sucessos mais notáveis de Lana aconteceram no campeonato amazonense, conquistando o título em nove ocasiões, incluindo quatro com o Nacional, três com o São Raimundo e uma vez cada com o Rio Negro e, mais recentemente, com o Manaus em 2017.