Nas ATP Finals o favoritismo de Sinner é reforçado com o “factor casa”

Turim vai acolher pela quarta e última vez as ATP Finals, que têm início este domingo com os melhores tenistas do mundo. Já com o primeiro lugar do ranking garantido no final do ano e a jogar em casa, o italiano Jannik Sinner é o favorito ao triunfo no elitista evento que encerra o ATP Tour e só não reúne os oito primeiros da hierarquia mundial devido à lesão de Novak Djokovic, recordista da prova, com sete títulos. Casper Ruud (7.º), Alex de Minaur (8.º) e Andrey Rublev (9.º) foram os últimos a qualificarem-se e a juntarem-se a Sinner, Alexander Zverev (2.º), Carlos Alcaraz (3.º), Daniil Medvedev (4.º) e Taylor Fritz (5.º).

Sinner chega ao último evento da época com 65 encontros ganhos e sete torneios conquistados, incluindo os seus dois primeiros majors, na Austrália e US Open. Curiosamente, esta será a primeira vez este ano em que vai actuar diante dos seus compatriotas, pois teve de desistir do Masters 1000 de Roma, em Maio, devido a uma lesão na anca.

“Muitas coisas tornam-no especial. Antes de mais, ser italiano e jogar em Itália. Não joguei em Itália este ano porque falhei Roma. Foi muito difícil, mas estou ainda mais entusiasmado e feliz por estar aqui”, frisou neste sábado o líder do ranking ATP.

Seja qual for o desfecho das ATP Finals, Sinner faz um balanço bastante positivo de 2024 porque nunca imaginou ganhar tanto este ano. “Aconteceram muitas coisas e penso em como tudo começou na Austrália, a tentar algo novo, sem ter disputado um torneio antes. Começando directamente no Open da Austrália, funcionou muito bem. Quero tentar sempre melhorar como jogador, como pessoa e como ser humano. E estou ainda mais orgulhoso e feliz com o meu progresso. Espero que este processo de melhoria continue no próximo ano e veremos o que posso fazer”, adiantou.

Os primeiros jogadores a entrarem em acção, este domingo, pertencem ao Grupo Ilie Nastase: Medvedev mede forças com Fritz e, na sessão nocturna, Sinner enfrenta o estreante De Minaur. O australiano entrou pela primeira vez no top 10 em Fevereiro deste ano, mas foi derrotado nos oito confrontos anteriores com o italiano. O Grupo John Newcombe começa a disputar-se na segunda-feira, com os encontros Alcaraz-Ruud e Zverev-Rublev.

WTA Finals com campeã norte-americana

Em Riad, as WTA Finals ficaram concluídas com a mais jovem final da prova desde 2004. Coco Gauff (3.ª WTA), de 20 anos, sagrou-se campeã ao vencer Qinwen Zheng (7.ª), de 22, com os parciais de 3-6, 6-4 e 7-6 (7/2). Ao triunfar no embate que ultrapassou as três horas de jogo, a norte-americana saiu da Arábia Saudita com 4,4 milhões de euros, o maior prémio monetário na história do ténis feminino.

Entretanto, terminou este sábado o Campeonato Nacional Absoluto, que decorreu nos campos cobertos do Complexo de Ténis do Jamor. Nas provas individuais, Frederico Silva sagrou-se campeão nacional pela primeira vez, depois de derrotar, na final, Daniel Batista, por 6-1, 6-2.

Já Francisca Jorge conquistou o oitavo título consecutivo, após vencer no derradeiro encontro a irmã mais nova, Matilde Jorge, com um duplo 6-3. Ambos os vencedores foram premiados com um cheque de 2500 euros.