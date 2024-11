Amorim admite que pode vir a contratar jogadores ao Sporting

Vencer em Braga antes de rumar a Manchester e fechar um ciclo com "chave de ouro". Foi este o desejo manifestado, neste sábado, por Rúben Amorim, na véspera da partida com o Sporting de Braga, relativa à 11.ª jornada da I Liga e que será a sua última como treinador dos sportinguistas antes de assumir a liderança do Manchester United. Clube que, admitiu, pode vir às compras em Alvalade.

"Temos de olhar para isto de forma muito prática. Ganhando este jogo vamos ganhar pontos a um dos rivais, se não aos dois (caso FC Porto e Benfica empatem), e tudo terá um espírito melhor se ganharmos o nosso jogo", começou por dizer antes de acrescentar: "Vimos de um resultado muito positivo, histórico (vitória frente ao Manchester City, por 4-1), e se não estivermos preparados não vamos ganhar o jogo em Braga. Temos um trabalho muito difícil a fazer. Se o fizermos, toda a gente estará com um sentimento melhor nesta paragem da selecção", frisou.

A conferência de imprensa de Amorim foi também marcada pela admissão, por parte do técnico, da hipótese de os "red devils" poderem contratar alguns jogadores sportinguistas. "Em Janeiro não vou, foi o que eu disse. No Verão já não sei. Primeiro ponto: aguentar-me até ao Verão. Os jogadores do Sporting são jogadores muito bons. Não sei. Veremos."

O ainda treinador sportinguista lembrou ainda como foram os seus primeiros tempos em Alvalade, confessando que nem todos viram com bons olhos a sua chegada ao clube, especialmente por ser benfiquista.

"Nunca pensei em gostar do Sporting como gosto"

"Agradeço muito a forma como sempre fui recebido e como me senti. Quando cheguei, nem toda a gente me queria cá porque era do Benfica e porque custei muito dinheiro. Eu perguntei: 'E se corre bem?' E correu. O clube com que nascemos é o clube que nascemos, não há nada a fazer. A verdade é que eu nunca pensei que fosse gostar do Sporting como gosto. Mas tenho um carinho muito especial pelo Sporting e vou ter sempre esse carinho especial", confessou.

Regressando ao embate com o Sp. Braga, Ruben Amorim admitiu também que os "leões" beneficiam de um maior período de descanso - os campeões nacionais defrontaram terça-feira o Manchester City e o Sp. Braga, quinta, os suecos do Elfsborg (1-1).

"Ter mais dois dias para preparar o jogo, ter mais dois dias de descanso, não há como dizer que não tem influência. Mas o Sp. Braga também está habituado a isso. Para equipas grandes o facto de estar na Liga dos Campeões é muito melhor do que estar na Liga Europa. Quer pelo aspecto financeiro, quer pelo calendário. O ano passado sofremos muito com isso", analisou Amorim.