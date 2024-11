Dia a dia a competição do Leffest transporta a História

De The Seed of the Sacred Fig, de Mohammad Rasoulof, a À Son Image, de Thierry de Peretti, do Irão à História da Córsega, o programa diário da competição do Leffest.

O Prémio Especial do Júri de Cannes é o primeiro título da competição do Lisboa Film Festival, Leffest: The Seed of the Sacred Fig, do iraniano Mohammad Rasoulof, realizador que chegou à Europa em Maio depois de ter atravessado a pé as montanhas nas fronteiras do Irão e fixando-se na Alemanha em segurança. Foi daí que rumou a Cannes para acompanhar a estreia mundial do filme.