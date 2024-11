Aos 25 anos, Essência do Vinho Lisboa convida Minas Gerais e terá dia só para profissionais

No ano em que se assinalam 25 edições da Essência do Vinho na capital, há 25 provas e conversas com sommeliers. Em destaque, a parceria com vinhos e produtos de Minas Gerais, Brasil.

É já neste fim-de-semana que arranca a 25.ª edição da Essência do Vinho, em Lisboa, que terá lugar no Centro de Congressos, na Junqueira, de 9 a 11 de Novembro. O evento da Revista de Vinhos reúne cerca de 400 produtores, 3500 vinhos em prova, e promete a presença dos grandes protagonistas do sector. Este ano, terá um dia exclusivo para profissionais, entre outras novidades.

“Trabalhamos para que cada edição seja diferenciadora, dando palco a emblemáticos produtores e embaixadores, mas também revelando novos protagonistas e tendências”, afirma em nota à imprensa Nuno Pires, director da Revista de Vinhos e da Essência Company.

Nesta edição assinalam-se 25 anos deste evento que, em 2017, a organização decidiu "reposicionar", "apostando na internacionalização e no rejuvenescimento de públicos, com uma maior proximidade aos profissionais”, lê-se no comunicado.

Nuno Pires revelou ao Terroir já estarem “praticamente esgotadas” as acções previstas no programa. “Em termos de público, penso que vamos continuar a ter uma boa actividade, como temos vindo a ter nos últimos anos. Portanto, vamos chegar aos números do ano passado, que já são muito bons”, acrescentou.

A Essência do Vinho – Lisboa voltará a promover o vinho em Portugal e além-fronteiras, junto dos profissionais e dos consumidores, assim como anuncia a apresentação em prova livre das novidades dos grandes nomes nacionais e ícones do mundo. Vai também voltar a ter um espaço dedicado a vinhos de intervenção minimalista, o Mundo Natural.

A programação inclui masterclasses, conversas com sommeliers e food boxes. Os dois primeiros dias do evento são abertos ao público — sábado e domingo, das 15h às 21h. O terceiro dia será exclusivo e de acesso gratuito para profissionais — na segunda-feira, das 11h às 18h.

25 anos, 25 acções

No primeiro dia aberto ao público, este sábado, o evento começa às 16h com a prova comentada Avesso e Loureiro: grandes castas, grandes vinhos da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, seguindo-se de outra prova comentada, Niepoort apresenta maison Ayala, com início previsto para meia hora depois do primeiro, que dá a conhecer aos convidados os champanhes de eleição, com as texturas do Chardonnay aliadas ao rigor das grandes tapeçarias, refere o comunicado de imprensa.

Entre outras acções ao longo da tarde, haverá oportunidade de provar, ainda no sábado, às 19h, as Cachaças de Minas Gerais, a tradicional bebida do Brasil e que tem a distinção de Património Histórico e Cultural. Nuno Pires destaca a importância deste “alargar dos horizontes”, que desempenha um papel crucial na internacionalização do evento.

A riqueza de Minas Gerais estará também em grande plano no dia a seguir, domingo, às 19h, com entrada gratuita para a exposição Queijos de Minas Gerais, que levará o público numa visita por algumas das 15 regiões produtoras do estado brasileiro, que produzem do queijo azul da Mantiqueira ao Canastra do Serjão, entre outros.

Para além disso, o Brasil volta a estar presente na programação do evento na segunda-feira, o dia em que é direccionado aos profissionais, às 12h30, com a prova comentada Vinhos de Minas Gerais, na qual se pretende comprovar que os vinhos daquele estado brasileiro reflectem os convívios de várias culturas.

Não é de se esquecer a restante programação de sábado: Espumantes com estágio, borbulhas do carácter; Solos pelo mundo: a geologia no copo; Vinhos de curtimenta: brancos ou laranja?; Van Zellers & Co: prova vertical 20 anos CV; Para o Natal: Madeira, Moscatel e Carcavelos; Stag’s Leap: um ícone da Califórnia.

A Essência do Vinho, em 2023 Fabrice Demoulin Para além do vinho, também se come no evento Fabrice Demoulin A Essência do Vinho, em 2023 Fabrice Demoulin Fotogaleria A Essência do Vinho, em 2023 Fabrice Demoulin

No domingo, entre provas e conversas, faz-se uma viagem pela Beira Interior: o admirável perfil das vinhas de altitude, pelos Alvarinhos de Monção e Melgaço: uma questão de berço na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, passando pelos Moscatéis Bacalhôa, pela Quinta de Vargellas Porto Vintage até chegar aos Diferentes terroirs de Arinto dos Vinhos Lisboa. Nesse dia, as conversas com sommeliers terão como temas as diferenças e semelhanças entre o cimento e o barro — na relação com o vinho —, a Serra da Estrela, e os vinhos do Porto, para o Natal.

No terceiro e último dia da celebração dos 25 anos da Essência dos Vinhos, em Lisboa, serão promovidas sete provas distintas exclusivamente para profissionais. Entre elas, estão acções em que se comenta o Dão, o Tejo e a Fernão Pires, os vinhos Principal, experiências de biodinâmica, a Quinta de Pancas e o enólogo Álvaro van Zeller.

A duração das actividades varia entre meia hora e uma hora e os bilhetes para aquelas que se pagam a entrada podem ir dos 25€ aos 50€. A programação está disponível no site da Essência do Vinho Lisboa, através do qual também é possível adquirir bilhetes.

O evento conta ainda com nomes como António José Lopes, Manuel Moreira, Daniel Niepoort, Laurence Alamanos, Marc Barros, Rodolfo Tristão, Guilherme Corrêa, Cristiano van Zeller, José João Santos, Nélson Guerreiro, Tiago Macena, Alexandre Lalas, Luís Costa, Sérgio Marques, David Guimaraens, António Lopes, Caio Soter, Raul Riba d’Ave, Elisabetta Foradoria, Filipa Pato, David Baverstock, Álvaro van Zeller e Manuel Vieira.

Texto editado por Ana Isabel Pereira