“Se não dermos aos alunos estrangeiros um horizonte de sucesso, vamos criar bolhas de frustração”

No arranque do 2.º período, as escolas poderão já contar com algumas mudanças e recomendações no ensino da disciplina de Português Língua Não Materna para que consigam responder e ajudar melhor os milhares de alunos estrangeiros que têm chegado sem falar uma palavra de português. A promessa foi deixada pelo secretário de Estado adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, num debate organizado pelo PSuperior na quinta-feira, que juntou na Escola Superior de Educação de Lisboa governantes, professores e organizações da sociedade civil, que trouxeram as suas visões sobre o que é necessário fazer numa escola que é cada vez mais multicultural.

