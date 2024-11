Há mais 4000 professores reformados este ano. É o maior valor da última década

Só em Dezembro vão aposentar-se mais meio milhar de professores e educadores de infância do que no ano passado. Em todo ano, perto de 4000 docentes deixaram ou vão deixar as escolas.

Este ano, vão aposentar-se quase 4000 professores do ensino básico e secundário e educadores de infância. Será um novo máximo da última década, se se tiver em conta que o último ano com mais aposentados foi 2013, quando saíram para a reforma 4600 docentes. Só no mês de Dezembro, foram cerca de 500, de acordo com a lista de aposentados e reformados da Caixa Geral de Aposentações publicada em Diário da República nesta sexta-feira. É o mês com o número de aposentações mais alto do ano.