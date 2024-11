Nani Medeiros faz de Tantos Poetas uma celebração às artes e ao amor

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A cantora gaúcha Nani Medeiros, 38 anos, está eufórica. Não sem razão. Seu mais novo trabalho, o compacto duplo “Tantos Poetas”, tem todas as digitais dos compositores Cristovão Bastos (melodia) e Roberto Didio (letra), engrandecido pela voz da artista, radicada em Lisboa de 2019. “É uma emoção dividir esse disco com esses dois mestres da música popular brasileira”, diz. As canções foram gravadas na Casa do Choro, no Rio de Janeiro, e lançadas há uma semana. “São músicas de muita qualidade”, acrescenta.

Nani, por sinal, embarca em breve para o Brasil, onde já tem shows marcados para o Rio de Janeiro, em 5 de dezembro, na Casa do Choro, e Porto Alegre, na casa de espetáculos Grezz, em 19 de dezembro. As apresentações no país em que nasceu sucederão uma sequência de cantorias por Portugal, em que Nani exercitou seu talento para o fado, que começou a entoar ainda em terras brasileiras. Ela foi uma das estrelas do 1º Festival Amália Rodrigues, no Fundão, e tem recebido elogios rasgados de artistas do ramo.

“Não imaginava transitar pelo fado em Portugal, apesar de conhecer bem esse ritmo, que já cantava no Brasil. Mas os convites foram aparecendo tanto para casas especializadas nessas canções quanto para eventos”, assinala a cantora. Nani, contudo, é uma apaixonada pelo samba canção e pelo choro, ritmos que ela ouvia desde pequena, em casa, com os pais e os irmãos. Já naquela época, era possível perceber o talento da menina, que, acabou se formando em direito, mas mergulhou de cabeça no que sabe fazer de melhor: cantar.

Amor como obra de arte

A brasileira ressalta que, no compacto Tantos Poetas, Cristovão Bastos, consagrado pianista e arranjador, participou das duas músicas, uma que dá nome ao disco e Amores Artistas. As gravações também contaram com os talentosos violonistas Miguel Rabello (em Tantos Poetas) e João Pita (em Amores Artistas). “É importante ressaltar, ainda, que o autor das canções, Roberto Didio, é apontado como um dos principais letristas da música brasileira na atualidade”, comenta.

A canção Tantos Poetas, segundo Nani, é uma ode ao ofício de se fazer letras de músicas, “pois cita mais de 10 autores que influenciaram gerações, em diferentes gêneros e estilos, levando a poesia ao encontro do rico universo melódico que alicerçou a canção popular”. Já Amores Artistas, complementa a cantora, “celebra os encontros de amor como obra de arte, simbolizados na multiplicidade de segmentos artísticos e seus respectivos criadores: cinema, arquitetura, música clássica, pintura, dança, arte circense e até vinificação”.

Para críticos musicais, Nani combina sutileza e força, tradição e contemporaneidade, divisão e segurança, emoção e precisão. Na visão deles, tudo cabe na voz da cantora, que saiu do Brasil com o marido, João Pita, do olho da internacionalização das carreiras dos dois. Foi Pita, por sinal, quem apresentou o fado a Nani. Ela e o violonista fizeram shows na Grécia, na Alemanha e na Espanha, onde Nani lançou o EP Travessia.

A gaúcha está cheia de planos. Ao mesmo tempo em que prepara o show para o Brasil, está tocando o novo álbum, em parceria com o letrista Roberto Didio, que deve ser o responsável por boa parte das canções. Ainda não está fechada a data de lançamento, mas os trabalhos estão acelerados. O primeiro disco da cantora foi lançado em 2017. “Ao longo de toda a minha carreira, tenho cantando o que mais gosto. Estou muito feliz com o que tenho feito”, diz.