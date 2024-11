Empresário brasileiro do escândalo das bets é preso em Dubai pela Interpol

A prisão do empresário, antigo dirigente do clube de futebol Santa Maria, do Distrito Federal, pode ajudar a esclarecer quem está envolvido na manipulação de resultados no futebol brasileiro.

A Interpol prendeu nesta sexta-feira (08/11), em Dubai, Emirados Árabes Unidos, o empresário William Pereira Rogatto, conhecido como “Rei dos Rebaixamentos”. Ele deu declarações, em Portugal, onde estava foragido e confessou vários crimes no escândalo de apostas das bets.

Para ganhar dinheiro com as apostas, ele teria provocado rebaixamentos de clubes em vários campeonatos dos estados brasileiros. Na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre apostas e manipulação de resultados no futebol, ele deu depoimento em que afirmou que corrompia jogadores, árbitros e dirigentes de clubes de futebol. O depoimento foi feito por videoconferência a partir de Portugal, onde ele morava.

O líder do PL no Senado Federal, Carlos Portinho (RJ), confirmou a prisão do brasileiro e já encaminhou pedido à Polícia Federal para extradição e audiência na CPI( Comissão Parlamentar de Inquérito) da Manipulação de Resultados e Apostas Esportivas do Senado da República.

De acordo com o Ministério Público Federal do Distrito Federal, Rogatto teria lucrado aproximadamente R$ 300 milhões no esquema fraudulento. O ganho era proporcionado com as apostas em resultados parciais (no intervalo), cartões amarelos e vermelhos, além do rebaixamento de times de futebol.

A CPI quer que a Polícia Federal e o Ministério Público tentem fechar acordo de delação premiada, para apresentação das provas que William Rogatto disse possuir, em oitiva na CPI, no início de outubro. Após o depoimento aos senadores, o ex-empresário não foi mais localizado.

Durante o primeiro e único depoimento à CPI, Rogatto confessou ter provocado 42 rebaixamentos em 26 estados brasileiros, e detalhou, aos senadores, que comprava árbitros, jogadores, dirigentes e presidentes de clubes. Os deputados pretendem que ele apresente provas das afirmações.

“O meu objetivo é apurar a veracidade das informações e limpar essa sujeira de apostas do futebol brasileiro. Precisamos ter certeza que a maior paixão dos brasileiros não está relegada à própria sorte, ainda mais com esse ‘libera geral’ que foi a Lei das Apostas no país” afirmou o senador do Rio de Janeiro,que é membro da CPI da Manipulação de Resultados.

O chamado “rei do rebaixamento” é acusado de manipulação resultados de jogos no campeonato de futebol do Distrito Federal, o “Candagão”, quando era gestor do clube Santa Maria.