Tiago Mayan assina a sua morte política?

Mayan Gonçalves abandonou a corrida à liderança da IL e a demitiu-se do cargo de presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, anunciou que o partido abriu um processo disciplinar contra Tiago Mayan Gonçalves para "apurar responsabilidades e determinar consequências", sendo que a expulsão do partido é uma das possibilidades em cima da mesa. Em causa está um caso que envolve falsificação de assinaturas e que já levou Mayan Gonçalves a abandonar a corrida à liderança da IL e a demitir-se do cargo de presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

