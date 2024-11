Leitão Amaro atira ao PS “que devia ter mais pudor” pela inacção e desinvestimento no INEM

Ministro da Presidência está a ser ouvido no Parlamento sobre o Orçamento do Estado para 2025.

A audição é sobre as políticas do Ministério da Presidência, mas António Leitão Amaro, como porta-voz do Governo, teve que falar logo no início sobre a crise no INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica, por ter sido questionado pela socialista Isabel Moreira, que criticou a inacção da ministra da Saúde. O ministro lamentou as sete mortes, mas rapidamente passou ao ataque: "Dez dias não são 3000 dias, nem são oito anos de inacção. Sendo deputada do PS, quando aborda a avaliação política das causas dos problemas dramáticos que o INEM enfrenta, acho que o PS devia ter um bocadinho mais de pudor (...) foram oito anos de desinvestimento, falta de recursos humanos, desvalorização dos profissionais, ignorância das reivindicações dos técnicos de emergência médica."