Queres despedir-te ou já o fizeste? Conta-nos

Colegas que te excluem, patrões que te fazem chorar e demasiadas exigências para os números que chegam à conta no final do mês. Não há nada que te desmotive mais do que a ideia de ir trabalhar e não foi, de todo, isto que imaginaste quando começaste. Tens vergonha de dizer o que fazes ou, por outro lado, toda a gente gostaria de estar no teu lugar... Menos tu. Se por algum momento julgaste que este texto era sobre ti, precisamos da tua ajuda.

Estamos à procura de jovens, com 30 anos ou menos, que se despediram ou pensam em fazê-lo. Queremos saber se o ambiente de trabalho era tóxico, se as condições não eram aquilo que querias ou se vias que a tua situação laboral estava a afectar a tua auto-estima. Ou se simplesmente querias outra coisa para a tua vida.

O que te deixou descontente? Quais foram os primeiros sinais? E a última gota? Preenche este inquérito. Vamos publicar alguns testemunhos.