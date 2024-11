CPAS: pensar fora da Caixa

Em Portugal, como é do conhecimento geral, os advogados e os solicitadores encontram-se inseridos num modelo de regime de previdência social assente numa solução privada, pertencente a ambas as profissões, agregadas na Caixa da Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS).

A CPAS é uma das últimas, senão mesmo a derradeira, instituições sobreviventes da solução corporativa de assistência social criada no período do Estado Novo.

Ora, num país europeu democrático e moderno, tal facto aparentemente anacrónico não simboliza algo necessariamente negativo, tendo em conta a especificidade da profissão de cariz iminentemente liberal e merecedora, no caso da advocacia, de dignidade constitucional.

A autonomia e a liberdade dos advogados, independentes do Estado e apenas sujeitos à adequada tutela de legalidade, permitiu, ao longo dos tempos, a construção de uma relação sólida e de confiança com os cidadãos enquanto seus representantes junto dos poderes públicos e do sistema judicial.

A proteção social, que é um direito inquestionável de qualquer pessoa na sociedade atual, apenas no caso destes profissionais tem de conhecer e merecer a necessária evolução, de uma forma de funcionamento apenas focada na questão das reformas, para abordar o amparo e o apoio de quem dele necessite na sua vida ativa.

O exemplo mais gritante desta falha evolutiva surgiu na pandemia de saúde mundial covid-19, que mergulhou a atividade económica num caos generalizado, com especial incidência nos profissionais liberais e nos seus membros ativos mais desfavorecidos e desprotegidos a nível financeiro, expondo as fragilidades de um sistema que não foi pensado para o apoio social, mas sim concebido tão somente para assegurar o rendimento de quem está aposentado.

Tal visão parada no tempo tem de mudar, não sendo mais concebível permanecer numa lógica simplista de cobrança pura e dura de contribuições para apenas sustentar as pensões em vigor. Ora, em momentos de crise, tal postura é manifestamente insuficiente, como se viu no auge da covid-19, que determinou a cessação da atividade de muitos advogados e solicitadores, não recebendo nenhum tipo de apoio económico público governamental e a CPAS pouco ou nada fez em prol dos seus associados, chegando esta entidade a defender, inclusive junto do Governo, que não existia uma necessidade verdadeira de auxílio financeiro, o que era absolutamente falso.

A realidade foi bem diversa e tal não pode voltar a acontecer.

Acontece que, presentemente, a CPAS encontra-se de costas voltadas para as direções das Ordens dos Advogados e dos Solicitadores, quando verificamos que o único tema relevante das últimas semanas foi uma preocupação manifestada da CPAS em despejar o Conselho Geral da Ordem dos Advogados da sua sala de reuniões, espaço esse que constitui e exibe o acervo museológico da instituição, sendo atitude uma manifesta desconsideração pelo seu passado e pela história da advocacia portuguesa.

Fora destas guerras de alecrim e manjerona, estão os contribuintes e beneficiários da CPAS, que se limitam a ficar sem perspetivas de futuro e de esperança.

Quem dirige a CPAS tem de dialogar com quem representa a classe profissional dos associados de ambas as profissões, pois a CPAS apenas existe enquanto os advogados e os solicitadores assim o entendam, não sendo possível desconhecer os anseios e os problemas dos advogados e solicitadores.

Pois, como pode a direção da CPAS ignorar o que se está a passar com a exigência de remuneração privada dos estágios de advocacia, que provocou uma ausência generalizada de patronos, com a consequente falta de novas inscrições prejudicando a renovação da profissão?

Como se pode ignorar a necessidade de diálogo e de cooperação profissional com os países irmãos de língua portuguesa e o encontrar de novas fontes de financiamento da própria CPAS?

