Final de semana do veranico de São Martinho convida a comer castanhas, ir ao teatro e ouvir muita música

Qual é a boa do finde? O PÚBLICO Brasil preparou um roteiro para este fim de semana de veranico de São Martinho, que promete temperaturas bem agradáveis — no domingo, a máxima deve chegar aos 22º em Lisboa. O dia de São Martinho, nesse ano, cai na segunda-feira, 11. Na tradição portuguesa, é dia de comer castanhas assadas e beber vinho nas praças.

O festival internacional de corais, Lisbon Sings 2024, começa nesta sexta-feira, com apresentações no Auditório Aula Magna de Lisboa e vai reunir coros de 17 países. Um programa gratuito e com alto nível musical.

O rapper Gustavo de Hungria promete um show único no Coliseu dos Recreios, com uma orquestra. Além das músicas mais calmas ao som dos instrumentos clássicos, Hungria vai cantar vários dos seus sucessos.

Para os amantes do cinema brasileira, a Cinemateca Portuguesa está apresentando um ciclo com os grandes sucessos de bilheteria e de crítica realizados pelos produtores Lucy e Luiz Carlos Barreto. A programação reúne clássicos como Bye, Bye, Brasil, Garrincha, Alegria do Povo e Terra em Transe.

O comediante e apresentador Fábio Porchat está viajando por Portugal para gravações de programas e apresentando o espetáculo Histórias do Porchat. Nessa sexta-feira, ele se apresenta em Lisboa.

Sexta-feira, 8 de novembro

Fábio Porchat faz duas apresentações no Coliseu dos Recreios. A sessão das 21h30 está esgotada, por isso, foi aberta uma sessão extra às 19h.

Na cinemateca portuguesa tem duas sessões do ciclo de filmes brasileiros produzidos pela família Barreto. Às 15h30, será exibido Bye, Bye, Brasil, do diretor Cacá Diegues, e, para os fãs de futebol, Garrincha, Alegria do Povo, às 19h30, dirigido por Joaquim Pedro de Andrade.

Na primeira noite do festival de corais Lisboa Sings, tem o concerto da amizade, com apresentações dos coros participantes do festival e de convidados. No auditório Aula Magna, da Universidade de Lisboa, a partir das 19h30. Entrada gratuita.

Sábado, 9 de novembro

No Palácio Anjos, localizado no Largo 5 de Outubro, em Oeiras, as castanhas assadas são a grande atração, dessa que deve ser uma das maiores festas de São Martinho da região. Prometem assar 12 toneladas de castanhas, com muito vinho e diversão para todos. Das 11h até às 22h, com entrada livre.

O Rapper Gustavo de Hungria promete um show especial no Coliseu dos Recreios acompanhado por uma orquestra — serão 29 músicos no palco. Fenônemo no YouTube, com 5 bilhões e 500 milhões de visualizações, o artista promete um show com momentos calmos alternando com muito agito. A partir das 21h30, no Coliseu dos Recreios.

Seguindo a programação de filmes brasileiros produzidos por Lucy e Luiz Carlos Barreto, será apresentado um dos maiores clássicos do Cinema Novo, Terra em Transe, de Glauber Rocha, às 17h30 na Cinemateca Portuguesa.

Para uma refeição frugal, as sugestões são os restaurantes Magnólia e Calma, na Praça das Flores, ambos da chef brasileira Camila Mathias. Os dois restaurantes contam com carta de vinhos naturais e refeições leves. O Calma funciona a partir das 18h. No cardápio, pratos veganos como couve coração, alho negro e chalota caramelizada.

Domingo, 10 de novembro

Prosseguindo o festival Lisboa Sings, que reúne corais de vários países, tem a apresentação do Coral da UnB, representante do Brasil no evento. O grupo cantará, na categoria folclore, músicas de Dorival Caymmi, Sivuca e Luiz Gonzaga, a partir das 10h, no Auditório Aula Magna, da universidade de Lisboa.

Hoje é o último dia do Lisboa Art Weekend, evento gratuito de arte contemporânea que reúne mais de 200 artistas em 40 espaços da cidade. Entre eles, o Centro Cultural de Arte Moderna Gulbenkian, o MAAT e o Centro Cultural Belém. Consulte a programação completa no site do evento.

Os atores Marisa Orth e Miguel Falabella, que estão em temporada por Portugal, após um mês de apresentações em Lisboa, estão no Porto com a peça Fica Comigo Esta Noite. No Teatro Sá da Bandeira, às 17h.