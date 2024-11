Chefe da polícia preso em Madrid: tinha 20 milhões de euros na parede de casa

Os agentes da inspecção (corregedoria) da Polícia Nacional de Espanha detiveram o inspector-chefe do serviço de Branqueamento de Capitais daquela força policial, após terem encontrado 20 milhões de euros escondidos dentro de uma parede da sua casa em Madrid e mais um milhão em notas no seu gabinete.

A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo jornal Voz Pópuli, que adianta haver suspeitas de o chefe policial e a sua mulher, também polícia, estarem envolvidos em negócios ligados ao tráfico de droga e em particular aos traficantes detidos há três dias em Algeciras, Alicante e Madrid em que foi feita a maior apreensão de sempre de cocaína em Espanha e a segunda maior da Europa: 13 toneladas. A detenção do casal terá acontecido na mesma altura, mas só agora foi divulgada, uma vez que a investigação está sob segredo de justiça e pode conduzir a mais detenções.

Segundo o El Mundo, o chefe da divisão de branqueamento de capitais agora detido, chamado Óscar, guardava o dinheiro num esconderijo feito atrás das paredes da sua casa, um chalé em Alcalá de Henares, localidade em cuja esquadra trabalhava a sua companheira. Além disso, no seu gabinete em Madrid foram encontradas notas de 50 escondidas em vários lugares, num total de cerca de um milhão de euros.

O El Mundo adianta que a investigação da Corregedoria começou há vários meses e envolveu escutas telefónicas e vigilâncias que deram mais consistência às suspeitas. Já o El País afirma que o gatilho para as buscas à casa do casal e ao gabinete do inspector-chefe foi a mega-apreensão de cocaína em Algeciras.

A investigação procura agora elos de ligação dos suspeitos a essa operação, que teve lugar no porto de Algeciras (Andaluzia, no sul de Espanha), a 14 de Outubro. As 13 toneladas de cocaína foram encontradas num contentor de bananas oriundo do Equador, depois de se terem detectadas discrepâncias entre a carga declarada e a carga real. Aberto o contentor, a 14 de Outubro, os fiscais encontraram uma tela por baixo das caixas de bananas atrás da qual havia um grande número de outras caixas cheias de tijolos de cocaína, relata o Voz Pópuli.