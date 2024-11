Jovens na arena: Mealhada e Paredes participam em projecto inédito na Europa

“Foi um murro na barriga. Quem esteve na arena com o Lucas nunca mais se vai esquecer deste momento”. A descrição de um dos jovens que participou no encontro com o influenciador português Lucaswithstrangers, a primeira “arena” de várias que vão acontecer, encheu as medidas do Gabinete de Apoio ao Jovem da Câmara da Mealhada, que desde há três anos tenta aproximar os jovens do concelho da vida democrática. E talvez nunca consiga medir o impacto que a iniciativa ChangeMarkers (do programa europeu Erasmus+) está a ter na vida dos adolescentes e jovens da região, a começar pelas arenas de discussão. Mas os responsáveis acreditam que é enorme, e palpável na relação de proximidade que se vai conseguindo.

No princípio, há três anos, era apenas a intenção de aproximar os jovens das instituições e da vida democrática. “O objectivo principal era quebrar a barreira institucional”, recorda ao PÚBLICO Hugo Silva, vereador do pelouro da Juventude na Câmara da Mealhada. Mas rapidamente escalou para outra dimensão, num concelho que “tem a particularidade de ter mais jovens do que propriamente alunos”, acrescenta o autarca. Fruto da proximidade com Coimbra e Aveiro, muitos deles estudam numa das cidades, mas é ali que moram. “Quando fazemos políticas para os jovens não podemos pensar apenas e só no nosso território”, sublinha o vereador, que encontrou neste novo projecto uma nova forma de reunir os mais novos em torno da discussão e participação cívica. O público-alvo rondará os 2500 jovens, acredita.

Em cada uma das iniciativas a ideia é reunir pelo menos 20 jovens, mas na verdade tem sido fácil duplicar esse número, nomeadamente nas arenas, que mais não são do que encontros de jovens, chamados a partilhar diversos temas de interesse, sempre com convidados. Em Outubro, o influenciador Lucas Rodrigues superou todas as expectativas na primeira arena. Conhecido pelo projecto “Lucas with Strangers”, há três anos que o jovem de 23 anos se dedica a cumprir desejos de pessoas anónimas e a documentar tudo em vídeos nas redes sociais, como contou recentemente ao PÚBLICO no podcast #como assim. Mas o caminho para lá chegar foi duro: depois de uma experiência traumática, Lucas desenvolveu stress pós-traumático e isso incapacitou-o de prosseguir com a vida normal durante algum tempo. Até ao dia em se desafiou a si mesmo e foi para a rua, interagindo com estranhos, e praticando pequenas acções para fazer as pessoas felizes. A partilha deste projecto na arena da Mealhada cativou os jovens presentes.

Até ao final do ano há ainda mais três iniciativas similares. Na sexta-feira, dia 15 de Novembro, Leonardo Marques e Mariana Sá dinamizam a arena dedicada à criatividade e expressão artística, no Instituto da Vinha e do Vinho. Duas semanas depois, a 30 de Novembro, a arena é dedicada ao storytelling, no Centro de Interpretação Ambiental, com Marta Pires. E a 13 de Dezembro a Escola Vasconcellos Lebre volta a receber um encontro, desta vez dedicado ao empoderamento e liderança. Pedro Castela, Bruno Capão e Ana Miguel vão falar sobre programas de desenvolvimento de liderança, focados em habilidades como comunicação, trabalho em equipa e inovação social.

Além das arenas, o projecto prevê o intercâmbio de diversas iniciativas e troca de experiências com os congéneres de Paredes e de Pedreguer, com deslocações a ambos.

Importar bons exemplos

“Sempre que vamos fora, o que tentamos é absorver o que se faz de bom noutros concelhos e trazer um pouco para cá. Foi o que aconteceu neste caso”, recorda Hugo Silva. Há três anos, encontrou no Município de Paredes (que coordena o projecto ChangeMakers) o parceiro ideal, num encontro proporcionado pela Associação Portuguesa de Profissionais de Juventude. Além destes dois municípios portugueses, junta-se ao consórcio promotor o vizinho espanhol Pedreguer, próximo de Barcelona.

No coração da Bairrada, os jovens da Mealhada passaram a dispor de várias actividades, quase sem darem conta. Mas talvez a ideia das arenas tenha sido aquela que mais cativou os jovens da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, ou do Agrupamento de Escolas da Mealhada.

“Não conseguimos quantificar essas conquistas”, diz ao PÚBLICO Janine Oliveira, que acompanha directamente os jovens a partir do Gabinete da Câmara da Mealhada. Mas a técnica sabe que o trabalho com a juventude tem dado os seus frutos, nomeadamente quando acontecem episódios como o que faz questão de partilhar: “há dias um jovem universitário entrou aqui no Gabinete. Estava a pensar mudar de curso. E foi aqui que decidiu aconselhar-se, mesmo antes de falar com os pais, porque conseguimos estabelecer essa relação de confiança”.

O vereador Hugo Silva considera que este projecto é apenas “um dos braços activos” das políticas de juventude que o município da Mealhada tem vindo a pôr em prática. Ali moram cerca de 20 mil pessoas, sendo que os jovens ocupam a fatia mais pequena.