Coruche e Chamusca apostam no turismo de cycling para atrair visitantes nacionais e internacionais

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo pretende posicionar Coruche e Chamusca como referências nos centros de cycling, promovendo-os como um produto turístico atractivo e diferenciador e dessa forma atrair mais visitantes para a região.

Numa conferência de imprensa realizada em Coruche, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, os responsáveis municipais explicaram que será desenvolvida uma campanha de comunicação digital para promover este tipo de turismo a nível nacional.

Para o efeito, a entidade e os municípios, em parceria com a empresa Cabreira Solutions, irão realizar, nos dias 15 e 16 de Novembro, várias actividades para dar a conhecer os centros de cycling do Ribatejo ao público nacional e internacional.

No dia 15, em Coruche, entre as 09h30 e as 12h30, na localidade de Erra, o município organizará uma série de actividades para crianças e, ao final do dia, uma degustação de produtos locais. No dia 16, na Chamusca, estão previstos passeios com agentes de animação turística da região, membros da comunidade local e influencers, entre os quais o YouTuber "O Ciclista Improvável" e os atletas Raquel Queirós e Renato Ferreira, entre outras personalidades.

O objectivo destes dois dias de actividades é recolher imagens e criar conteúdo fotográfico e digital para divulgar nas redes sociais, nos canais oficiais dos municípios e nas páginas dos influencers.

Os centros de cycling já têm alguma tradição em Coruche e na Chamusca, mas actualmente os percursos são conhecidos apenas por um grupo reduzido de praticantes da modalidade. O objectivo é ampliar o público e promover o turismo de bicicleta nestes territórios.

Actualmente, Coruche oferece seis percursos de gravel, com quatro níveis de dificuldade, totalizando 306 km de extensão. Já a Chamusca conta com sete percursos de BTT, também com quatro níveis de dificuldade, num trilho que ultrapassa os 200 km.

José Manuel Fernandes, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, afirmou que este projecto "constitui uma oferta de lazer e turística muito significativa" e que o objectivo é posicionar "de forma competitiva" estes dois territórios neste segmento turístico.

O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Francisco Correia, destacou que este projecto é "estratégico" para a região e permitirá criar "um produto turístico diferenciador". Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, acrescentou que o grande desafio é dar a conhecer ao público nacional estas infra-estruturas, que terão "um impacto muito significativo na região".

Os centros de cycling promovem uma mobilidade mais sustentável, incentivam a prática de actividades físicas e geram um impacto positivo na economia local com a atracção de mais turistas. Estes centros possuem rotas sinalizadas para todos os níveis de habilidade, e os trilhos estão digitalizados, podendo ser descarregados nos telemóveis.