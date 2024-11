Príncipe William desabafa: “Foi o ano mais difícil da minha vida”

O herdeiro do trono britânico reflectiu sobre a forma como estava a lidar com os problemas de saúde do pai e da mulher, tentando um equilíbrio entre os deveres reais e o tempo passado com a família.

O príncipe William confessou que o ano passado foi provavelmente o “mais difícil” da sua vida, depois de um período complicado para a família real britânica, em que tanto o seu pai, Carlos III, como a sua mulher, Kate, foram diagnosticados com cancro.

Falando aos meios de comunicação social britânicos no final de uma visita à África do Sul, o herdeiro do trono reflectiu sobre a forma como estava a lidar com a situação, equilibrando os seus deveres como membro da realeza com o tempo passado com a família, noticiaram a BBC e outras publicações na quinta-feira.

Questionado sobre como tem sido o seu ano, William disse: “Honestamente? Tem sido terrível. Foi provavelmente o ano mais difícil da minha vida. Por isso, tentar ultrapassar tudo o resto e manter tudo nos eixos tem sido muito difícil.”

Carlos está a receber tratamento para o cancro que lhe foi diagnosticado em Fevereiro, embora tenha viajado recentemente para a Austrália e Samoa. E Kate, de 42 anos, foi submetida a quimioterapia preventiva contra o cancro, também este ano, e, tal como William refere agora, a princesa também já descrevera que este tem sido um ano “incrivelmente difícil” para a família.

“Estou tão orgulhoso da minha mulher, estou orgulhoso do meu pai, por terem lidado com as coisas que aconteceram”, continuou William. “Mas do ponto de vista pessoal da família, tem sido brutal.”

William foi o anfitrião da cerimónia anual de entrega do seu multimilionário Prémio Earthshot na África do Sul, tendo feito a viagem sem Kate, que ainda está a recuperar do tratamento, embora tenha referido que a mulher está bem.

Questionado sobre o seu papel como príncipe de Gales, William disse: “É muito importante, com o meu papel e a minha plataforma, que eu esteja a fazer algo para o bem. Que esteja a ajudar a vida das pessoas e que esteja a fazer algo que é genuinamente significativo.”

E acrescentou: “Gosto do meu trabalho, mas gosto de me controlar e certificar-me de que também tenho tempo para a minha família.”

O príncipe, que ostenta uma barba desde o Verão, disse que a sua filha, de 9 anos, não tinha ficado fã desta mudança de visual. “Bem, a Charlotte não gostou da primeira vez”, disse. “Fiquei cheio de lágrimas dela, por isso tive de rapar. Mas depois deixei-a crescer outra vez. Pensei, ‘espera um segundo’, e convenci-a de que ia ficar tudo bem.”